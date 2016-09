Альбом женского альтер эго Принса уйдет с молотка

Неизданный альбом Принса, записанный от лица его женского альтер эго Camille, продадут на аукционе. Пластинку 1986 года выставила на торги экс-тур-менеджер певца Карен Краттингер. Последний день аукциона — 14 сентября 2016 года, на сегодняшний момент цена лота составляет 4.840 долларов.

В альбом вошли шесть песен: три из них — «If I Was Your Girlfriend», «Housequake» и «Strange Relationship» — вошли на альбом Принса « Sign O’ The Times», две стали би-сайдами («Shockadelica» и «Feel U Up»), «Rockhard In A Funky Place» вышла на пластинке «Black Album», а «Good Love» вошла в саундтрек к фильму «Bright Lights, Big City». Одна из песен с альбома Camille, «Rebirth Of The Flesh», так и не была официально издана.

На том же аукционе выставлены 18 других альбомов Принса.