Абсолютная ложь

В самом начале СВО, когда для многих случившееся оказалось большой неожиданностью, ну для тех, кто восемь лет упорно не замечал происходящее на Донбассе, и пошёл вал осуждения войны, я предполагал, что по прошествии времени и здравой оценки происходящего многие прозреют. Ведь действительно, кому-то из благополучного социального кокона трагедия на востоке бывшей Украины казалось далёкой и чужой.

Собственно, переоценка и происходит сейчас у некоторых эмоциональных, некогда благополучных и отстранённых от чужого горя. Людям свойственно ошибаться и некоторые ошибки бывают простительны. Некоторые. И тут важно найти линию разграничения — ошибок и предательства. Тонкая, на самом деле, линия. Иногда пунктирная. Между прозрением и переобуванием.

Будут, увы, ошибки при выявлении ошибок — возможно трагические для отдельных карьер и судеб. Опять же, есть разница между судьбой и карьерой…

К такому долгому вступлению побудило интервью Иосифа Райхельгауза, данное Газете.RU, в котором режиссёр и создатель «Театра Современной пьесы» пытается сообщить общественности, что он-де подвергся оговору. Мол, не русофоб он никакой, а наоборот, накрепко связан с русской культурой, себя от неё не отделяет, слов хулительных про СВО и Президента не говорил, а с мерзавцем Алексеем Гончаренко, да, дружил лет десять, но порвал, как только сообразил что тот русофоб.

Первым и естественным желанием у меня было поверить сказанному Райхельгаузом Газете.RU, тем более, что действительно, прямых ссылок на его слова о «чистоте воздуха а Одессе» после сожжения людей в Доме профсоюзов, лично мне найти в сети не удалось. Поверить мешает изжитая за годы наивность, ну и несколько других доводов, о которых по пунктам.

Первое — негодованию Райхельгаузом уже несколько месяцев, почему он заговорил об оговоре именно сейчас? Не потому ли, что «счастье боевое служить уж начинает нам»? Не потому ли, что все мантры наших западных недругов о «разорванной в клочья экономике России» получают опровержения от экспертов того же МВФ? Не потому ли, что в перспективе обозначилась возможность скучать по видам из окна из своего дома в Подмосковье на удалёнке?

Второе. Жизненный опыт и общение с некоторыми, не побоюсь этого слова, выдающимися коллегами Райхельгауза, приучили к тому, что люди этой профессии хорошо понимают слово, его значение, смысл. Недоумение вызывает то, что он «не понял» слова теперь уже бывшего его друга Гончаренко, прямо говорившего и планах украинских нацистов отторгнуть Кубань и другие территории России. И тут соцсети обнаруживают другое — всё он прекрасно понимал и обещал этому отторжению всячески содействовать. «Поздравляю вас, господин соврамши».

Третье, Иосиф сетует на неких высокопоставленных недоброжелателей, ведущих против него компанию, фамилии которых ему ничего не говорят. Полноте, пан Райхельгауз, все вы знаете, и доброжелателей и недо. Просто время теперь не ваше и бывший чиновник московской мэрии Сергей Капков уже бывший. Во времена Капкова вы были позадорнее, если не сказать наглее.

Пункты о недоверии в искренность Райхельгауза, можно длить и длить. Уж это-то интервью Газете.RU зачистить не удастся, оно наверняка им вычитано и подписано. Там и ответ на заветный вопрос — чей Крым? — наш, мой…; там и немужской довод о некогда своей актрисе Татьяне Васильевой, о её «интимных связях», много чего.

Нет, Иосиф Леонидович, нету вам веры, хоть я старался, видит Бог. Тот случай, когда «Это абсолютная ложь. Абсолютная» и ложь именно ваша. Поздновато переобулись, никто не поверит.