Володимир Зеленский поведал миру страшную весть — Россия всеми силами пытается дестабилизировать политическую ситуацию в Молдавии и захватить там власть.

Не буду спорить с паном президентом. Более того — охотно с ним соглашусь, ведь, несомненно, Молдавия является ценнейшим призом, который уже давно попал под прицел агрессивного Кремля. Почему?

Ну хотя бы потому, что снова придется продавать Молдавии газ. Разумеется, со скидкой и в долг. Как положено. Ведь Молдавия — премиальный рынок, отказ от которого нанес «Газпрому» непоправимый ущерб. У юридического отдела точно стало куда меньше работы, ведь раньше там только и занимались нудной перепиской с просьбами заплатить за газ ну хоть что-то.

А еще, захватив Молдавию, можно получить контроль над дровами. Сейчас в Молдавии это основное топливо и помимо своих, отечественных дров, в Молдавию недавно прибыли дрова элитные, из самой Румынии. «Made in EU», как говорится. В России о таких только мечтают.

А если говорить серьезно — не нужны Молдавии никакие агрессивные планы в отношении Молдавии. Лишняя трата ресурсов и денежных средств, особенно учитывая то, что нынешняя власть Молдавии прекрасно справляется с задачей уничтожения своего государства и без Москвы. Более того — попытка вмешательства может все даже испортит. Вдруг Майя Санду хоть на секундочку включит разум и начнет вести себя по-другому? Нет, не надо. Пусть продолжает свое благородное дело, получается у нее превосходно.

Молдавия никогда не отличалась каким-то богатством и развитой экономикой. Более того — длительное время она гордо носила титул самой бедной страны Европы. И я не думаю, что что-то могло измениться в лучшую сторону. Но Майя Санду смогла сделать так, чтобы и без того несчастные молдаване начали жить еще хуже. И это не предел. Судя по всему, планов у Майи — громадье.

А нам остается лишь пожелать ей удачи.