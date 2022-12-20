{ 20 декабря 2022 }

Воде «Аватара» надо дать настояться

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Почти полмиллиарда долларов собрал «Аватар. Путь воды» уже за первый уикенд, и это при неожиданно скромной активности на двух самых весомых прокатных рынках: в США и Китае. Это примерно в два раза больше, чем было у первой картины, пускай и со скидкой на инфляцию. Аналитики добавляют, что прокатный потенциал только «слегка пощупан», ведь «Аватар» держал очень стабильную кассовую планку на протяжении долгого времени, отзывы хорошие и основная масса зрителей лишь готовится к походу, подбирая лакомый день и три с половиной часа времени.

В России торопиться тем более не стоит. «Экранка» уже появилась, но это — как перед вкусным ужином в ресторане натрескаться привокзальной шаурмы, поддавшись животному голоду. В очередной раз напомним: сюжет здесь прост, да и конкретно этот фильм — почти что приквел к основным событиям. Ждать можно спокойно, почти без опаски всё портящих спойлеров, зато потом насладиться медитативной картинкой по полной программе.

И чтобы на время оставить синих человечков в покое, добавим сюда же новость об игре Avatar: Frontiers of Pandor от Ubisoft. Она станет полноценной частью канона Кэмероновской вселенной, при этом события постараются дистанцировать от затронутой в фильмах части планеты, чтобы сохранить побольше свободы. Игра выйдет между ближайшей весной и следующей, ее детали хранятся в секрете, но один мы наверняка уже знаем: красивое.

НЕВМИНКУЛЬТ


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