…А между тем дело стремительно идёт к Новому году

Истерзанная санкциями, нищая, побирающаяся на европейской паперти, голодная и холодная как церковная крыса, лишённая самого элементарного, стенающая под бременем тирании и сохнущая по демократии и ПАСЕ Россия подметает по углам и сусекам последние хлопья запылённой прошлогодней муки на ханукальные пончики и рождественские колобки и вывинчивает из стиральных машин и кондиционеров электронные чипы для систем наведения высокоточных ракет. Устав от Путина, она ждёт Ходорковского, Каспарова, Гудкова, Навального и Максима Каца. Кац не приходит. Зато пришла-таки Ханука. Вслед за ней население ждёт Рождества, Нового года, Православного Рождества, Старого Нового года, Китайского Нового года, Дня Святого Валентина… В общем, понятно. А теперь пошутили и будет! Можно и выпить под хорошую закуску, как у нас в стране принято!

Магазинные прилавки изнемождённой, истерзанной, оставшейся без лучших из лучших её сынов и дочерей, совести и голоса нации, усвиставших через все границы со скоростью света, как только перед ними предстала жуткая для них картина мобилизации и возможности потери привычного праздного образа жизни, ломились и ломятся от еды и бытовой техники. Старые брэнды завозят через все границы по «параллельному импорту». Новые радостно занимают места старых. Вдруг выяснилось, что две трети европейских и американских товаров, включая самые элитные, так и так производились в Китае, Мексике или Турции. Как их оттуда всегда везли, так везти и продолжают. А что там не производилось, стали закупать через Эмираты. Испугали страну санкциями американцы и европейцы, как того ежа голой ж-пой! Им там, у себя, на Западе, даже не снилась такая профессия: «челнок». А у нас на этом люди в 90-е миллионы поднимали. От же ж, фраера дешёвые… Нашли с кем связаться!

При этом британский премьер — эта неудачная реинкарнация Раджа Капура, испорченная проживанием по ту сторону Ла-Манша, мерзким климатом, отвратительной едой и некрасивыми английскими женщинами (а вот кошки, собаки, лошади и цветы у них хорошие), строит из себя не пойми кого, требуя, чтобы «мирные переговоры по Украине шли только после ухода отовсюду с её бывших территорий российских войск». Французский президент — болтливый и абсолютно бессмысленный геронтофил, жену которого у нас только ленивый ещё не сравнил с отмороженным на всю голову актёром Паниным, обижается на «недружественное поведение российских кораблей и самолётов». Лысо-ушастый германский канцлер ведёт себя так, словно в прошлую войну немцы взяли Москву, а не русские Берлин. И все они никак не поймут: чего это мы с ними так некультурно? Их то за что?!

Параллельно хитровымудренный американец Киссинджер, старая вражина, собака недобитая, опытная и профессиональная, подбрасывает нашим идиотам из «партии мира» очередной проект того, как бы им страну свою половчее предать. Помирать скоро, собаке, а всё туда же. И тут одно хорошо: по реакции отечественных «элитариев» на европейские и американские информационные вбросы, легко вычислить, чьи буйные или, напротив, затихарившиеся до поры головушки наших сановников, дьяков и подьячих должны в кратчайшие сроки быть усечены безо всякой жалости. На плахе ли, на гильотине ли — всё равно. Чем нынешнее время и хорошо, как бывает только в те «интересные времена», в которые китайцы жить не рекомендуют, все себя проявили и показали, кто они на самом деле. Очень правильная, полезная и необходимая для выживания страны информация.