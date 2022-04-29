Они могут обидеться и не вернуться!

Все чаще идут новости о показе в российских городах тех кинофильмов, чьи создатели отказались приезжать в Россию по красной дорожке, которую для них годами выстилали и вылизывали все причастные, не давая толком сформировать собственную прокатную индустрию. То «Бэтмен» тайком прилетит на большие экраны Иваново, то в Чите все синхронно краснеют вместе с героиней шумного и довольно бестолкового мультфильма.

Кинопоиск решил пообщаться об этом с юристами, и выяснилось несколько ключевых моментов:

— Зрителям бояться вообще нечего — у нас в стране в этом отношении, отличные законы

— Ответственность всегда ложится на распространителей, но (сюрприз) сейчас «арбитражные суды отказывают в защите компаниям из государств, которые ввели санкции против РФ».

— Готовится закон о принудительном лицензировании (прекрасная формулировка), и юристы распереживались, что это «ухудшит отношения с западными компаниями и, вероятно, «они никогда не вернутся на рынок».

Алло, ребята! На ваш стол с ногами сели играть записные жулики, а когда вы, позорно млея кипятком от мысли «с нами играют белые господа!», профукали им целое поколение культуры, жулики решили блефануть покрупнее и ушли. А вы несетесь за ними и вопите: «Стойте, стойте! Я могу еще дедулины медали продать, чтобы вам снова проигрывать. Ну пожжжалуйста! Ну вернитесь…».

Да чем четче вы покажете, что готовы обходиться без них, тем быстрее они начнут искать лазейки, чтобы вернуться уже на ваших правилах. А так вы сейчас показываете, что для вас отношения с плюющими на вас иностранными партнерами\агентами — важнее отношений с государством. И точно нигде не зудит от понимания, что ради своего государства ваши дорогие партнеры\агенты на всех вас и на своих подписчиков наплевали буквально мгновенно?

Так что не тупите, выключайте режим туземца и пользуйтесь подаренной свободой, раз уж народ так быстро не отучить от импортной кинокухни, а свою нам, видимо, придется создавать почти что с нуля. После безумных сумм, которые у России просто украли, вы имеете право пользоваться любым западным продуктом абсолютно бесплатно. Или боитесь, что Бэтмен расскажет, как русские абьюзеры посмотрели его против воли, и у него теперь паничка похлеще Егора Крида? Ну так вы отсылайте его сразу к роднянским да долиным, или кто там у нас сейчас извиняется за всех русских и за то, что не помешал ими остаться?