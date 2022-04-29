{ 29 апреля 2022 }

Вампиры сосут

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Скандалы]  

Заслуженный киевский викинг Данила Козловский потребовал у Start 128 миллионов рублей за права на сериал «Карамора». Не переживайте, суммы там крутятся намного круче, и конкретно это — всего лишь очередной транш, который Start не смог оплатить в марте из-за форс-мажорных обстоятельств (из-за волны бойкотов компания не смогла подписать контракты на международную дистрибуцию).

Но проблемы туземцев Козловского не волнуют — просто выпал изо рта шланг подсоса к госбюджетам, а жить привыкла на широкую ногу, так что теперь каждый миллион на счету, и на Start Козловский уже подал в суд, наверняка всосавшись и в каждый процент по пени. Артистам сейчас деньги особенно нужны — на одну валерианку сколько уходит: каждый раз ведь теперь, когда Маргарита Симоньян появляется в прямом эфире — нервной испариной покрывается несколько тысяч российских артистов.

А пока на плаву Козловскому помогут продержаться характер и друзья из IVI — съемки «13 клинической», о борьбе врачей с демонами и ведьмами, уже начались. И состав там настолько хорош, что даже Козловский не испортит. По крайней мере, пока не дойдет до возможности высосать побольше деньжат и из этой площадки.

НЕВМИНКУЛЬТ


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