Тихая связь

Новый фильм Дженовезе расскажет о несуществующем времени и нарисованных отношениях

Интересную премьеру в очередной раз приготовили в ПРО:Взгляд. Нас там еще ни разу не подводили, а тут и вовсе порадовали от души. Фильм Дженовезе «Супергерои» серьезно отличается от его культовых «Идеальных незнакомцев» (при всем спорном отношении к морально-политическому облику «Квартета И», нам их ремейк — «Громкая связь» — понравился просто на порядок больше). Он более чувственный, душевный, романтичный, интимный, но тему изучает схожую: хрупкость формулы семейных отношений.

Физик, уверенный, будто времени нет, импульсивная художница, рисующая последствия времени в людях. Эта странная пара выглядит супергероями, которым приходится решать сложнейшие семейные миссии и испытания, а в случае провала — возможен разрыв. Секс после десяти лет, рутина, скука, молчание, дети — испытаний хватает, а так как времени нет — нам показывают семейных супергероев сразу из трех точек их отношений.

Что такое быть вместе? Какое место занимают чувства в уравнении времени? Любить друг друга всю жизнь — это дар лишь для супергероев?.. Дженовезе не приучил нас к ответам на все поднятые вопросы. Но его решения всегда полезны для поиска наших собственных. Москвичи могут убедиться в этом на специальном показе в «Художественном» 29 апреля, а с 5 мая — начинается широкий прокат.