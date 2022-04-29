О послах и идиотах

МИД России в лице Марии Захаровой выразил символическое изумление по-поводу инициативы посла Израиля в Киеве, Михаэля Бродского о переименовании улиц, связанных с именами русских деятелей культуры в честь Праведников народов мира, спасавших в годы Великой Отечественной войны от евреев от уничтожения? Зря выразил. Нормальный маленький гешефт маленького дипломата, ориентирующегося на своего министра иностранных дел, Лапида. Бывшего журналиста, человека в высшей мере проамериканского и пустоголового, для которого интересы Государства Израиль и само его будущее – пустой звук, а его, Лапида, личная карьера в политике (сам себя он давно уже видит не меньше, чем премьер-министром) – главное и единственное, на что он ориентируется. И почему, собственно, должно быть иначе?

Какая эпоха, такие у Израиля и послы. Смесь глупости, запредельной наглости – хуцпы, серости и запредельного провинционализма для нынешнего поколения израильских послов – норма. Времена не то, что Голды Меир, но и Арье Левина – давно забытое прошлое. Тут хоть Аббу Эбана или Давида Бен-Гуриона вспоминай, не поможет. Как в Израиле давно говорят: “Хорошо мне, хорошо Израилю”. Так что, каков поп (министр иностранных дел Израиля), таков и приход (послы – тем более, на Украине). Всё равно киевский режим в рамках нарастающей дерусификации улицы переименовывать будет, так чего ж не попытаться вовремя со своим предложением подсуетиться? Спасибо ещё, что в честь Праведников предложил назвать, а не в честь руководителей юденратов, еврейской полиции в гетто или капо – блоковых в концлагерях. Тоже мог. Ума бы запросто хватило.

В конце-концов, они тоже были евреи и даже социально близкие нынешнему украинскому начальству: Зеленскому и его гопе, столь радеющим о памяти Петлюры, Бандеры, Шухевича и прочей самостийной и нацистской сволочи прошлых времён. И про них тоже в Яд ва-Шеме помнят. Там не только имена жертв хранят или имена убийц евреев, но и имена предателей еврейского народа. Жалко, что у Невзлина, Пинчука и Коломойского на это фантазии мало оказалось. Денег у них достаточно – прессу же израильскую, русскоязычное телевидение и интернет они скупили на корню. Да и улиц, названных в честь русских писателей и поэтов на Украине ещё достаточно. Есть где разгуляться с переименованиями. МИД израильский это поддержит, да и раввины украинские одобрят. Не Каменецкий, так Блайх, не Блайх, так Асман, любители УПА, чьи имена в истории еврейского народа теперь впечатаны не хуже, чем память о Пфефферкорне или Торквемаде.

Вспоминается посол Израиля в Узбекистане, который после жёсткого подавления Исламом Каримовым мятежа радикальных исламистов в Фергане не нашёл ничего лучшего, чем присоединиться к протесту против этого западных послов на том лишь идиотском основании, что он посчитал, либеральный синий ишак, что под письмом, где стоят подписи послов стран Евросоюза и, главное, посла США, никак не может не стоять подпись посла еврейского государства. И это на годы заморозило отношения Иерусалима и Ташкента. Причём тогда ещё министром иностранных дел Израиля Лапид не был – его в те годы к этому министерству и на пушечный выстрел бы не подпустили. А вот дураки-послы в Израиле были уже тогда. Причём, что характерно, совершенно неважно, невовремя и не к месту они со своим мнением лезли против шерсти местного истеблишмента или со своими предложениями, пытаясь ему потрафить. Итог один.

Де ганце шмок и фраер, он и есть де ганце шмок и фраер. Хоть в Иерусалиме, хоть в Киеве. Хоть он и посол. И кто сказал, что евреи бывают исключительно умные? Если еврей умный, так это Эйнштейн. Царь Соломон. Маймонид. Лев Бен-Бецалель. Генри Киссинджер или Михоэлс. Менахем-Мендл Шнеерсон, наконец! Но если еврей дурак, так это такой дурак… И это всё, что следует себе уяснить по-поводу означенного случая всем, включая Марию Захарову и весь личный состав российского МИДа. Посол Израиля в Киеве, о котором идёт речь, не настроен лично антироссийски. Он, скорее всего, вообще никак не настроен, а что у Государства Израиль есть отношения не только с США, странами Евросоюза и Украиной, но и с Россией, и за его глупость придётся расплачиваться его стране, он просто не подумал. Ему нечем. Там у него в голове кость. Так бывает, увы! Нормальный современный израильский посол. Дурак с инициативой…