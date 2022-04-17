Что-то я за себя стал бояться…

Вдруг это у меня с головой непорядок? И все мы — пророссийские — видим как-то не так.. Напрочь зомбированы. А видеть надо по-другому.

И что Байден — это светоч демократии. И он вовсе не пускал шептунов при герцогах. И желает только блага всему миру.

Что украина — это мирная страна, в которой нет никаких нацистов. Это выдумки.

Что Донецк обстреливал сам себя, или мы, россияне — исподтишка.. И что перемена пола детям за кордоном — это шутка такая. Ха-ха-ха. И министры –дядьки в юбочках и на шпильках — это норма.

А мы — россияне — это просто орки, которые так и остались в каменном веке.

А еще, что ныне российская армия возит за собой крематории и утилизирует тела военных. Чтобы не узнали.

К чему это я? Это про художественного руководителя Государственного академического театра им. Е. Вахтангова (с 2007 года). Государственного!!!

Награжден этот Римас Туминас всем, чем только можно.. И медалью за службу Отечеству. иии…

В общем, не то что я — сирый и убогий.

Так вот — он ТАК видит все. Сидит в Литве ( временно) и ждет ракету на Москву. Чтобы по заслугам.

И еще — матерно ругает российских пропагандистов. Которые все врут. Про все. И про пытки пленных, и про все остальное. И даже то, что Украина вынашивала планы нападения. И что слушать надо только «Голос Америки».

И вот я уже в себе начинаю сомневаться — может, правда, со мной что не в порядке?

Ну не отмороженный же он совсем — пещерный — дурак? Столько наград..

С чем мы сталкиваемся? С сущностями? С дебилами? Как у них мозг работает?

В каких московских колбах воспитывают этих гомункулуюсов?