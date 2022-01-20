В очередной раз нашему начальству начальством американским (голосом которого выступила популярная в России Джейн Псаки, притом, что и президент Байден сказал своё веское слово) было предложено осознать последствия, устрашиться и «стоять-бояться». Естественно, речь шла об Украине. О ней в последнее время всё время речь. Причём тут уже непонятно, то ли нынешний её президент, Зеленский, перешёл из жанра комического на «ужастики» и оттого везде и всюду так атмосферу нагнетает, то ли американцы и в самом деле страшно напряжены тем, что происходит в их отношениях с Россией и оттого перестали себя контролировать, перейдя на уровень угроз, напоминающих Тома Сойера у Марка Твена, то ли они и в самом деле верят, что российскую власть можно напугать до икоты и придушить морально до того самого уровня 1997 года, насчёт возвращению к которому НАТО с ними наши говорят.

Тогда, помнится, столько президент Ельцин всего понаподписывал и до такого уровня, с учётом сомнительных результатов выборов, на которых то ли его переизбрали, то ли не переизбрали, а просто «правильно» всё сосчитали, отношения с Западом довёл, что до сих пор никак их выправить и ввести в нормальное русло не удаётся. Но тогда хоть иллюзии были. И по ним, и по самим себе. А теперь их нет. И если основная тема дискуссий: чья именно корова — Украина и кто её доит, то происходит это как-то уж очень нагло и по-хамски. И тут даже неважно, кто именно больше хамит: американцы, немцы или «коллективная Европа». При этом Москва без проблем готова признать Украину находящейся на вольном выпасе и хочет одного: чтобы та сама не бодалась и её на Россию никто не притравливал и в обычном для неё сегодня бодучем качестве не использовал. Очень скромные пожелания.

Что несколько смягчает для Москвы впечатление от истерик Псаки, риторики Байдена и глупостей, которые с редким постоянством изрекает на всех уровнях американский Госдепартамент, так это нынешнее ветхое состояние политической элиты Соединённых Штатов и провалы в их внешней и оборонной политике, которые Америка демонстрирует. После Афганистана угрозы со стороны Соединённых Штатов трудно воспринимать всерьёз. Тем более, сколько можно? «Невиданные санкции», «запрет на использование российскими банками долларов», «18 вариантов ответов на вторжение России на Украину» и всё прочее, вокруг чего идёт такая суета, не пугают, а дико раздражают. Тем более, что про наше вторжение туда пишут и говорят либо украинские власти, либо их западные кураторы. Может это они наших начальников так подначивают или намекают насчёт того, что уже-таки пора куда-нибудь вторгаться — заждались нас?

В общем, то ли идёт война нервов, то ли все решения уже приняты и перед тем, как оставить Украину на произвол судьбы её нынешние владельцы (и это точно не украинское население) пускают пыль в глаза тем, кто у них там считает, что с нами всё-таки надо сцепиться в драке (не очень большой, чтобы от Европы и Соединённых Штатов в итоге что-нибудь осталось), то ли (такая вероятность тоже есть) они все свои санкции в итоге введут и угрозы реализуют. Может же такое быть? Может. И что? Ну, не будут российские банки использовать доллары и, не исключено, евро. На юани перейдут. Или на индийские рупии. То-то Пекин и Дели будут рады… А хоть и на монгольские тугрики или казахские тенге. Зря, что ли, Путин с его коллегами — президентами и премьерами стран ОДКБ войска этой организации в Казахстан вводили? Гулять, так гулять! Заодно и элиту российскую наконец-то национализировать удастся…