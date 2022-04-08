{ 8 апреля 2022 }

В части несостоявшихся кинотеатров вместо кресел поставят тренажёры

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Вот так в отсутствие важной части западного проката собирается выживать киносеть. Понять её можно — вместо того, чтобы ходить с протянутой рукой, «КАРО» и ADG Group решили обоюдно отказаться от сотрудничества, чтобы подстроиться под реалии сегодняшнего дня. И несколько объектов, которые сейчас не работают, требуют ремонта и находятся в собственности делового партнёра «КАРО», изначально будут иметь другой профиль. Так культуру заменит физкультура.

Обе стороны понимают и ещё одну важную вещь. Именно сейчас со стороны властей и контролирующих органов будет минимум препятствий. Ни серьёзных проверок, ни согласований проектов. Идеальное время для начала бизнеса с нуля. Однако, это путь наименьшего сопротивления. Сейчас перед Минкультом стоит сложная задача — заменить голливудский контент чем-то антикризисным. И раз бизнес уходит из культурной отрасли, значит, ведомству точно нужны свежие идеи.

НЕВМИНКУЛЬТ


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