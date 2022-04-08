Когда единственной задачей руководства страны — ВСЕГО руководства, будет не реализация личных, групповых, клановых или ведомственных интересов, а только и исключительно бескорыстное и эффективное выполнение своего долга перед страной, государством (что не одно и то же) и своими согражданами (японцы называют это «гири»), оно заслужит права называться «элитой» или «истеблишментом». А пока, смотришь на это случайно возникшее скопление двуногих млекопитающих обоего пола в дорогих костюмах и платьях, дорогих машинах и виллах, на личных яхтах и самолётах, в роскошных офисах и на балах, в ресторанах и на тусовках, с дорогими часами и ещё более дорогими украшениями, и понимаешь, что всё это не более чем самая откровенная «аристократия помойки». Только очень собой довольная, как с такого типа людьми всегда и бывает. Продукт обратной эволюции. Что-то вроде элоев Герберта Уэллса из «Машины времени», каким-то Б-жьим попущением смешавшимся с его же морлоками. Жутковатые кадавры. Кедавроподобные тяни-толкаи нашей эпохи.

Когда ВСЕ наши госфинансисты, наши министры, наши губернаторы и прочие генералы экономики и герцоги системы управления страной начнут работать не на себя и своё ближайшее окружение, а на эту самую экономику и эту страну, в ней начнут строить настоящие заводы, а не их имитацию под конвейерную сборку поступающих из-за границы запчастей, которые больше ниоткуда не будут к нам поступать. Настоящие дороги и настоящие города, а не пародии на них. Целью образования вновь станет подготовка человека-творца, а не «квалифицированного потребителя», по Филиппову, Фурсенко и всем их соратникам и наследникам. Импортозамещение приведёт к появлению своих самолётов и качественного сыра, а не хитровымудренных финансовых схем и трескучего глупейшего агитпропа по созданию «русского пармезана» и «суперджета». В космосе возникнет наконец-то российская орбитальная спутниковая группировка, сравнимая с теми, которые там имеют США и Евросоюз, вместо запуска на орбиту чьих-то девиц под предлогом «снять кино» (читай — распилить очередной бюджет). И вместо бесконечного процесса наконец-то появятся результаты.

Когда чиновники перестанут во время войны лезть армии под руки со всеми своими дурацкими инициативами, дав ей возможность делать то, что она по-настоящему умеет: побеждать, и научатся вовремя закрывать рот и убираться с дороги тех, кто рискует своей жизнью во имя того, чтобы у страны было будущее, оно на самом деле настанет. И за него даже и воевать не придётся. Поскольку если вовремя делать то, что нужно и не делать того, чего делать нельзя, а наверх поднимать тех, кто этого стоит, а не всё то, что туда традиционно в нашей проруби всплывает и потом поверху бесконечно долго плавает, то никому и в голову не придёт испытывать страну на прочность. Заранее понятно, что такие эксперименты самим врагам нашим дороже обойдутся, так и какой им смысл их проводить? В общем, настанут правильные времена для правильных людей, чего автор не увидит, поскольку конструкция сия умозрительная, теоретическая и никакой надежды на то, что он доживёт не только до неё, но и до что-либо хотя бы в малейшей степени её напоминающего, у него нет. Но мечтать не вредно, что он и делает, с болью в душе и печатью откровенной печали на челе. Такая уж у него карма.