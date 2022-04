Что послушать на выходных?

— Yung Lean надрейнил целый тейп треков. «Stardust» начинается с мегаколлаба с FKA Twigs и сэмплом самой знаменитой песни группы Альянс. К счастью обошлось без пронзительного «На зарееее», оставили только повторяющийся гитарный рифф. Но чем дальше, тем интереснее: появляется Джек из SALEM, Скриллекс и тусовка Drain Gang.

— VANO3000 известен многим по очень популярному треку из тиктока «Running Away». Это винтажный хип-хоп с ламповым сэмплом, который легко получил огромный виральный охват благодаря своей прилипчивости. Теперь у него вышел микстейп «scapegoat»: сборник самопальных битов с ярко-выраженными винтажными сэмплами и стильным флоу поверх этой красоты.

— Sad Night Dynamite выпустили второй альбом «Volume 2». Воспринимаю группу никак иначе, как наследника The Neighbourhood с более психоделичной подачей.

— HEALTH вернулись с «DISCO4: PART II». Гости альбома: Lamb of God, Poppy, The Neighbourhood, Perturbator, Nine Inch Nails, The Body, Backxwash, HO99O9XXX. Да.

— Fivio Foreign, планирующий стать королем американского дрилла, выпустил долгожданный «B.I.B.L.E». Альбом большой и дорогой: куча гостей (от A$AP Rocky до Канье), живой госпел, сэмплирование вокала Бейонсе из далекого прошлого. Вышло намного лучше, чем я ожидал.

— Вышел новый альбом Винса Стэйплза. «RAMONA BROKE MY HEART» кажется, пожалуй, самой слабой работой, которую выпускал музыкант. Советую послушать лишь с целью ознакомления — а потом обязательно закрепить «Summertime ’06», потому что это пик творческого потенциала музыканта в данный момент.

— Новый Джек Уайт не удивляет, но так как он сегодня не звучит никто, потому если вы шарите — обязательно бегите слушать.

— Женский рок-дуэт Wet Leg наконец-то разразился дебютником. Возможно, одна из главных дебютных гитарных записей этого года. Звучат свежо и не пошло.