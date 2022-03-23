Чудо чудное произошло. Диво дивное. Медведи начали летать и перестали гонять пчёл и разорять ульи, охотясь за мёдом. Да и на малину стали косо смотреть: разлюбили, что ли? Рыбы посуху с песнями пошли, кроты прозрели, страусы на ветках зачирикали, а пингвины в пустынях черепах в панцири клюют. Активисты BLM перестали к белым и китайцам доскрёбываться, осознали, что все их беды в них самих, засели за учебники и больше дурь не курят и не колют, колёсами не закидываются и прохожих вечерами на гоп-стоп не берут. Да что там! Феминистки американские, самые лютые из всех, замуж начали выходить и не за трансгендеров каких, а за нормальных мужиков, типа кузнецов и фермеров. И даже детей от них рожают, позабыв про все свои заморочки с «чайлд фри».

Глобальное потепление отменили, Грету Тунберг выпороли и вернули в школу — доучиваться, а Трамп в Америке снова президентом будет и намерен с Путиным дружить — не семьями, так странами. За газ, нефть и прочее стратегическое нам теперь европейцы и американцы с японцами будут платить рублями и пускай устойчивость их валют будет их личным делом. Спецоперация на Украине идёт и идти будет, притом, что предназначенный исходно для поражения авианосцев «Кинжал», как выяснилось, отлично берёт сухопутные объекты глубинного залегания, рассчитанные на то, что они выдержат взрыв ядерной бомбы. Что американцев, которые, как известно, до смерти рады нашим успехам, ввергло в исключительный оптимизм по поводу их собственных перспектив.

В общем, чистый Босх, Брегейль и Гойя. То ли Страшный суд на дворе, то ли Армагеддон прошёл, то ли Апокалипсис наступил или вот-вот наступит. Юань укрепляется, президент российский всех, кого давно хотелось подальше послать — шлёт, хотя и с присущей ему природной вежливостью, и надо надеяться, что с этих рельс страна не сойдёт, пока всем, кто этого заслуживает, долги не раздаст. Желательно с процентами и привязкой к индексу цен. Про что это? А просто Чубайс уволился. Причём по собственному желанию, и даже его, говорят, в Стамбуле у банкомата видели, так что не исключено, что и из страны, вслед за Ксенией Собчак и Иваном Ургантом он уехал. Ещё, правда, чубайсята его в немалом количестве остались, но это уже вопрос рабочий.

Некому больше отвечать за наше «устойчивое развитие». Некому гробить промышленность и науку, образование и медицину, пугать заводчан европейским «углеродным налогом» и врать про ваучеры и благотворность приватизации. Некому формировать олигархат и уничтожать целые отрасли, крышевать «Семью» и связанные с ней СМИ и политические партии. Некому отвечать за реформу энергетики и за нанотехнологии, превращая любую сферу деятельности в чёрную дыру, куда сколько денег ни вбрось, все с концами и без малейшего результата исчезнут. Кончилась эпоха. Что будет — не скажем, но если уж Чубайс ушёл с горизонта, да ещё сам, да, не исключено, что и впрямь из страны уехал — точно кончилась. И тут уж, что будет — не так важно. Нэхай гiрше, аби iньше, как говорят в таких случаях на Украине.