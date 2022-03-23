Я — не человек мира. Абсолютно. Я искренне не понимаю, как русский человек может жить в Америке. Или в Париже. Или хотя бы в своем особняке в Лондоне.

Не потому. что я такой патриархальный и кондовый. И носа не высовывал никуда. Я объездил практически весь мир. Где-то работал, где-то отдыхал. Причем я — человек увлекающийся. Я искренне люблю многие страны. Которые легли на душу — Перу, Эквадор, провинцию Франции, глубинку Италии, Венгрию, Румынию. Там я подпрыгивал и поскуливал — ах, как бы я хотел здесь жить.. Первую неделю. После трех недель я стискивал зубы. Через месяц мне снились березки. И по возвращении я был готов лобызать свой забор во Всеволожске.

Мне глубоко чуждо даже не приспосабливание к другому кругу общения, другому языку или каким-то вкусовым привычкам. Хотя это — тоже важно. Знаю, что вдруг появляется дикое желание съесть нормальной селедки с бородинским хлебом, или квашеной капусты — нашей русской. Которые в русских заграничных магазинах — дрянь неимоверная.

Основное — я не могу быть приживалом. Категорически. Это как пытаться стать своим в чужом доме. Сначала добиваться, чтобы на крыльце разрешили постоять, потом в прихожую на сундук просочиться. И ждать, когда твоим внукам разрешат играть с хозяйскими детьми.

Лет несколько назад довелось общаться с неким «голландцем». он притащился на книжную выставку в Париже. И жадно отлавливал русских писателей — насчет пообщаться. И активно подчеркивал, что он — голландец. То есть, как только получил подданство, так сразу и понял — им надо быть.

Пришлось ему сказать, что даже безродный кот, с тоски и голодухи, если и залает — то собакой не станет. Так же и он.

Как не сможет немец стать русским — по своему желанию. Потому что над каждым довлеет целый пласт истории и культуры своей нации.

Это — не сбросить.

Поэтому «счастливые обратившиеся голландцы, немцы, поляки и американцы» так и норовят залезть на русский форум. Хоть обгадить всех — но по-русски. Не могут они сидеть в своих социальных сетях — нет точек соприкосновения. Никаких.

Ну и последнее — я не понимаю, как можно ЖИТЬ в загаженном Нью-Йорке? Или Париже? А они — загаженные. С грязным обоссанным метро. С отсутствием элементарных удобств, к которым мы привыкли в своих городах.

Когда я на Бродвее(!!!) тащил в номер свой чемодан и бегал за такси на угол — потому что в этом четырехзвездном отеле такие услуги не предоставляют по одной простой причине — их там нет. Зато есть разбитые унитазы и следы давленых клопов на стенах. И это — центр Нью-Йорка!

Может, я что-то не понимаю в этой жизни?