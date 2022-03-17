Идеологии, религии и Россия

Опять и опять насчёт необходимости идеологии свыше, из околовластных кулуаров доносятся голоса. То ли украсть чего хотят, то ли предать готовятся, то ли напоследок к бюджету прислониться и животворной халявы на посошок вдохнуть. Или впитать. Или всосать. У кого какие механизмы пропитания есть… Как-то само собой разумеется, что непременно нужна стране идеология. Без неё ни детей ни родить и не вырастить, ни от врагов отбиться, ни хлеба не испечь, ни стальную заготовку не сковать и не прокатать, ни учить, ни лечить, ни колбасы не нарезать. А уж выпить без неё с друзьями стопарик горькой или кружечку пенного вообще не получится. Непременно должен за спиной гундосить кто-нибудь и на правильный путь наставлять. Он, правда, как правило ничего больше не умеет и не выглядит как тот, кто знает, как надо, но это ж видимость одна! Зато он вооружён единственно верным и истинным учением — неважно, каким именно.

Вариантов в нашем случае, кстати, не так уж много. Благо, добрая половина тех, что имеются, никак для российской публики по историческим, этническим и прочим причинам не подходят, а на оставшиеся народ смотрит с большим прищуром и, как правило, на их носителей закладывает болты разного размера, справедливо подозревая, что они исключительно для себя стараются. Отчего ревнители непременной поголовной идеологизации российского общества, слегка путаясь в терминах, к идеологии подмешивают религию — у кого какая, а то и вовсе первую заменяют второй, как правило в самой дикой, варварской, искажённой интерпретации, доступной их личному пониманию. Тоже, между прочим, дело прибыльное. Не зря у американцев лучший бизнес — новую веру придумать, собрать под неё адептов и их стричь и доить. Они на этом вообще, как страна, специализируются.

Соответственно, в наших условиях можно представить себе идущих по душу каждого конкретного бедолаги, дабы уловить его в свои сети, колонны товарищей с соответствующим антуражом, идеологическим или религиозным, каждая.

Из недавнего прошлого — неокоммунисты с кумачовым агитпропом. Флаги, транспаранты, портреты, лозунги. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Было бы в стране много китайцев, был бы ещё Мао, а у вьетнамцев — Хо, но этих почти нет, так что не конкуренты. Да и Троцкий не в чести: при Сталине троцкистов так почистили, что они в основном в дальнем зарубежье отсиделись. Вторая влиятельная группа — православные во всём их разнообразии, от интеллигентных, образованных и в высшей мере культурных до мрачных погромщиков и тяжёлых ксенофобов, с которыми лучше на узкой дорожке в тёмное время суток не встречаться.

У этих антураж куда старше: вековой, отработанный. Рясы и кресты, иконы и святые книги в ценных окладах, колокола и историческая церковная и соборная архитектура… Сталин, правда, у некоторых на иконы тоже прокрался, да и культ последнего императора вовсю раскручивается, но это, судя по всему, новации, избежать которых было нереально, хотя отталкивают они куда больше народу, чем привлекают. Что до прочих конфессий, из традиционных разве что ислам может считаться организующей и направляющей силой у исповедующих его народов, но тут сложно. Слишком много направлений и течений, по большей части пришедших из-за границы. С Кораном и Сунной-то всё понятно, как и с мечетями, минаретами, азаном и прочими составными и неотъемлимыми частями традиции, а вот с трудами пассионарных радикалов, опирающихся на ибн-Таймийю, и его преемников, вплоть до нынешних — из «Исламского государства»… Тут всё жёстко.

Буддистов в стране мало, а евреев осталось ещё меньше и они в основном светские. Да и что такое еврейская национальная идея? Сионизм? Так эмиграция свободна, не вопрос. Езжай в Израиль — не хочу. Западные идеи в основном наличествуют в двух интерпретациях. Одна — классическая, ставшая с незапамятных времён основой государства. Империя, образование, наука, медицина, армия, флот, промышленность, космос, развитое сельское и лесное хозяйство, полярные и прочие исследования, торговля, культура, инфраструктура. Страна такая, как она есть, на этом и возникла. Другая — поновее, а то и совсем уж новенькая. Права человека, доведенные до крайности, возведённая в абсолют политкорректность, «культура отмены», свобода всех и всяческих девиаций, от BLM до сексуальных, ослабление и отмена государства и борьба с какими угодно традициями и ограничениями, начиная с морали и нравственности.

Вместо крестного хода, праздничного гулянья, фестиваля или карнавала — гей-парад. Однополые браки, чайлд-фри и ювенальная юстиция, как основа будущего человечества. Вместе с крайними формами «зелёного движения», отрицающего углеводородную энергетику, как таковую, подрубая всю экономику, фанатичной и ни на чём не основанной верой в «альтернативную энергетику», всевластием сетевых технологий, ярым веганством, пропихиванием электроавтомобилей, борьбой с атомной энергетикой и прочими суицидальными для выживания человечества вещами. Привет Грете Тунберг и её прогульщикам! В качестве маргинального изыска ещё терпимо, но как основная, торная дорога развития человечества — смертельно. Большая разница! И тут хоть тресни, никак эти кунштюки у нас не укореняются. Как, кстати, и нацизм, который вовсю с Запада прёт.

На Украине и в Прибалтике он вполне укоренился, но не в России. Есть всё-таки исторический опыт. Да и память об Отечественной войне и о Победе в народе живее всех живых, откуда и «Бессмертный полк»… То самое, что искренние сторонники Власова, Краснова, Бандеры, Шухевича, Мельника и всех прочих, кто стоял на стороне Гитлера и его Третьего рейха, презрительно именуют «победобесием», боясь этой памяти до икоты и ненавидя тех, кто её хранит, а заодно и действующее руководство страны, коль скоро оно эту память поддерживает. Ну и, для полноты картины, не забудем про пантюркизм, который в этнически тюркских странах и регионах Эрдоган и его агитационно-пропагандистская машина вовсю пропихивают, часто в одном флаконе с панисламизмом. Ему же до смерти хочется на костях и руинах Российской империи и Советского Союза свою новую Оттоманскую Порту построить. Ну, он и старается — идеологические основы закладывает.

Ассортимент религий, идей и идеологий. На выбор… И тут как хочешь, так и крутись. То чёрные флаги салафитского ислама, то зелёные — обычного, то радужные, под которыми США и Европа объединились, то красные, то все мыслимые и немыслимые интерпретации модернизированной нацистской символики (особенно показательной на фоне украинского жёлто-голубого знамени), то хоругви… Хотя, вроде бы, есть российский триколор, есть страна — бывший СССР, бывшая Российская империя и, кстати, бывшая империя Чингисхана, от которой у нас куда больше, чем от Восточной Римской империи, невесть почему названной историками Византией. Улуч Джучи и улуч Чагатая — вот и вся недолга. Тут тебе и русский мир, и тюркский, и Кавказ, и Сибирь, и много чего ещё. Чего выдумывать? Но нам как проще — не надо. Нам надо найти то, не знаю что, как тому дурному царю из сказки…

Выдумали немецкие профессора в XIX веке для Николая I под войны на Балканах с турками православное и восточнославянское единство, которых отродясь как не было, так и до сих пор нет. Заметно по всей нашей истории, включая новейшую, вплоть до раскола РПЦ на Украине, часть иерархов и приходов которой, не моргнув глазом, ушла под Константинопольский Патриархат, то есть под Эрдогана и Турцию, едва им официальный Киев во времена Порошенко на это отмашку дал. А мы их оба, единства эти, несуществующие, до сих пор пытаемся обрести, как полные идиоты. Бегаем кругами в поисках этого Грааля, которого нет и никогда не было, теряя покуда то, что у нас есть, большой кровью и огромными усилиями на протяжении поколений заработанное. Зря! Однако, понять искателей новой идеологии для страны тоже можно. Всего мало, всех много и всего на всех вечно не хватает. А им же хочется! И чтобы не в очереди к кормушке стоять, а в первых рядах. Прости их, Г-дь, болезных и бесполезных…