Просмотрел интервью одного из старинных знакомых — олигарха первой волны, ещё из 90-х. Человека в высшей мере яркого, талантливого и интегрированного в мировую элиту, при этом жёсткого бойца с железным характером, но не беспредельщика, составившего состояние благодаря уму и талантам — своим и своей команды. Так бывает. В высшей мере щедрого мецената и, как ни странно, часто сентиментального — скольким больным детям он помог и сколько жизней его благотворительные фонды спасли — особая тема. При этом никакой благодарности за это он и его партнёры ни от кого никогда не ждали и не получали. Всегда играл по правилам — того самого «цивилизованного» мира, который его сейчас ограбил всего лишь за то, что он в каких-то списках, невесть кем и для кого составленных, числился «знакомым Путина»! Притом, что с ним все люди такого уровня в нашей стране знакомы.

Поддерживал ли он всей душой, публично или втихомолку российскую военную спецоперацию на Украине, откуда сам родом? Да ни в коей мере. Выразил крайнее сожаление тем, что идут военные действия и люди гибнут, тем более, что это и в самом деле чистой воды братоубийство — те, кто стравил Россию с Украиной, не оставив Москве другого выхода, кроме удара на опережение по готовившимся нанести по нам удар ВСУ и нацбатам, могут радоваться. Они своего добились. Мог ли он как-то повлиять на развитие ситуации? Ни в малейшей мере. Был ли спонсором или партнёром российского президента или кого-то из близких к нему людей? Да, ни разу. И всё равно попал на все деньги и всё имущество. Что называется — «нищий в горах», как иронически называли когда-то в СССР сигареты «Памир». Конкуренты заказали, что ли? Их у него было много и ненавидели они его и его команду сильно — за удачливость и за то, что они всегда держались в стороне от политических авантюр и никогда на них не прогорали.

Впрочем, скорее всего, всё ещё проще. Он для всего западного мира был человеком из России, получившим там образование и сделавшим там свои первые большие деньги. Он — туземец и знание нескольких языков, высокий уровень культуры, умение вести себя в каком угодно обществе, играть на фортепьяно и разбираться в искусстве, высокой кухне и тонких винах не сделало его никем, кроме туземца, слишком похожего на «белого человека», чтобы ему можно было это простить. А то, что он ещё и еврей, только усугубило ситуацию. Впрочем, был бы он русским или узбеком, казахом или татарином, украинцем или грузином, армянином или азербайджанцем, сути дела бы не изменило. Хоть немцем, греком или корейцем. Откуда? Из России?! На русском говоришь и пишешь? Хана тебе, братец. И это не только в отношении него. Всем нашим так будет, хотя ещё не все это поняли. Отчего часть нашей «элиты» и ведёт переговоры с Зеленским и его гопой.

Они искренне думают, что если с ним о чём-то договорятся и он что-то с Россией подпишет, то им удастся снова занять то почётное место в мировом истеблишменте, к которому они за долгие годы привыкли и на них опять начнут смотреть, как на равных. Что чудом вернутся их активы и их перестанут грабить, где и как придётся. Разумеется не российские государственные, на которые им, в общем, плевать, так хотя бы личные, которые для них куда важнее. Что они перестанут быть изгоями и им можно будет летать, ездить и ходить на яхтах по всему миру, как они привыкли, и жить хоть в Америке, хоть в Европе. Идиоты. Люди, которые в одночасье стали унтерменшами просто потому, что их ими назначили, как было с евреями в Третьем рейхе, и так пока и не поняли этого. За что?! Они же ничего не сделали?!! Впрочем их — русских всех национальностей, ещё не погнали в газовые камеры, расстрельные рвы и крематории. Это у них ещё впереди. Если не отобьёмся. Так что драка идёт за это, а не за Украину. За жизнь. Осознать трудновато, но это именно так…