Мерзавцы, которые числятся руководителями Украины, превратили её из нормальной страны в то нацистско-бандитское государство, которым она сейчас является, ограбили и разорили дотла, подставили под спецоперацию России, на протяжении восьми лет бомбили и обстреливали свой собственный народ на юго-востоке и травили русско-, мадьяро— и остальные неукраиноязычные меньшинства на всей прочей территории, гнобили и раскалывали РПЦ, реабилитировали Петлюру, Бандеру и прочую погромную сволочь и совершили в отношении нашей страны все гнусности, которые только могли придумать, захотели, как сообщил невесть зачем ведущий с ними переговоры Мединский, отделаться «нейтралитетом по шведскому или австрийскому варианту». Молодцы. Интересно — это они сами придумали, или старшие товарищи из Вашингтона им такой хитрож-пый вариант подсказали?

Шведско-австрийский вариант их «нейтралитета» гроша ломаного не стоит, как и любой из нашего начальства, вне зависимости от уровня, кто на эту разводку купится. Поскольку ни о какой денацификации и демилитаризации Украины в этой ситуации речь не идёт и идти не может и не будет. В 2014-2015 гг. политики не дали армии сделать её работу, купившись на обещания украинского «пророссийского» начальства — результат налицо. Опять, что ли, мы должны наступать на те же грабли?! Так в первые дни нынешней спецоперации тоже от «пророссийской части украинской элиты» не пойми — не разбери чего хорошего ждали. И опять все эти люди или предали, или подвели, или накололи наши «башни» как дешёвых фраеров — откуда у военных и были такие потери. Не хватит ли политикам дурью маяться за чужой счёт? Забодали уже. Причём всю страну. Начали драку, так пускай идут до конца и её выигрывают, а не спрыгивают на полдороге!

Нет, может быть тут всё, как было у Чубайса с приватизацией и ваучерами, реформой электроэнергетики, нанотехнологиями, а теперь с «углеродным налогом». Цель ничто, движение всё и все ништяки образуются где-то, у кого-то и совсем не по заранее объявленной массам схеме. Может, всё дело было на самом деле в том, что иначе никак разрыв России с Западом не вытанцовывался. Или, буде она случится, национализация наиболее крупных частных активов, полученных старыми олигархами в 90-е, в ходе наиболее сомнительных сделок, типа залоговых аукционов. Или удар по НАТО, США и тому же Евросоюзу. Или ещё что, где защита населения Донбасса была и есть лишь элемент новой Большой Игры — и слава Б-гу, что до неё вообще дошло дело. Очень уж долго не доходило. Но прервать начатое на полдороге… Тогда новая война, без которой дело со всеми этими зеленскими на-бками шведско-австрийского типа точно не обойдётся, будет ядерной и начнётся она весьма скоро. Нам это надо?!