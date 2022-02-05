Paramount Pictures объявили о съемках «Крика 6»

После кассового успеха пятой части франшизы «Крик» Paramount Pictures дали зеленый свет на создание очередного фильма хоррор-саги. К работе над «Криком 6» вернутся режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, а за сценарий вновь будут отвечать Джеймс Вандербилт и Гай Бусик.

— Мы благодарны фанатам по всему миру, которые с энтузиазмом приняли наш фильм. Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, что мы приготовили для нашей семьи в Вудсборо, — отметили в Paramount.

Основные съемки планируется начать уже летом 2022 года. В соответствии с традицией франшизы подробности сюжета держатся в полной тайне.