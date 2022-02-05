Джон Кэмерон Митчелл грозится убить Кейт Маккиннон

Трейлер фильма «Джо против Кэрол» обнародовал 4 февраля 2022 года стриминговый сервис Peacock. Ролик более подробно рассказывает о противостоянии зоозащитницы Кэрол Баскин (Кейт Маккиннон) и «Короля тигров» — владельца частного зоопарка Джо «Экзотика» Шрайбвогеля (Джон Кэмерон Митчелл). Пока Кэрол пытается помешать Джо использовать своих тигров для получения прибыли, он борется за то, чтобы разоблачить свою соперницу. В этой борьбе идут в ход публичные высказывания, полиция, оружие и многое другое.

В сериале также снялись Кайл Маклахлен (в роли мужа Кэрол Ховарда), Нат Вулф, Брайан Ван Холт, Дин Уинтерс и Дэвид Уэнэм. Премьера состоится 3 марта на Peacock.

Напомним, что настоящий Джо Экзотик находится за решеткой с 2020 года, когда его признали виновным в попытке нанять двух разных мужчин для убийства Кэрол. В конце января судья повторно приговорил его к 21 году тюремного заключения: на один год меньше, чем его первоначальный 22-летний срок.