О комментариях и комментаторах

В половину двенадцатого вечера позвонила девушка — журналист известного телеканала. Вопрос у неё был — важнее некуда: что автор думает и что может сказать насчёт визита в МИД американского посла, г-на Салливана. Очень извинялась, но им так срочно нужно материал делать, так срочно… Ну, извинения приняты не были — очень уж за рамки разумного время звонка выходило. Хотя с журналистами так бывает. Помнится, когда в 2016-м в Турции то ли неудавшаяся попытка свержения Эрдогана была, то ли удавшаяся, хотя и рискованная провокация его команды, в результате которой он турецкую армию и госструктуры от нелояльных лично к нему людей зачистил, девушка-журналист (уже с другого телеканала) автору в полвторого ночи прозвонила, пытаясь чего-то от него, мирно спавшего, не подозревая про турецкие страсти, добиться.

С тех пор начал автор на ночь телефон отключать, тем более, что поутру другой молодой идиот, уже с третьего телеканала, ему отзвонил в половине седьмого, ссылаясь на утренний эфир, который им надо было срочно готовить… И вот он уже был жёстко послан в единственно правильном направлении, вместе с событиями в Турции, Эрдоганом, самой Турцией, его телеканалом, начальством этого телеканала и всеми теми, кто его учил и, к сожалению, выдал ему диплом журналиста. Но в целом — такие с этим народом правила игры. Помнится, когда в 90-е ещё западным СМИ интервью давал, американцы — люди бесхитростные, запросто звонили среди ночи. У них же, в Нью-Йорке и Вашингтоне, был день. Какие могли быть к ним вопросы? Ну, американские журналисты — это вообще народ особый. Наши по сравнению с ними ещё ничего.

Помянутой девушке, с которой всё началось, автор ничего особо для неё обидного говорить не стал — не спал ещё, так что ничего страшного не случилось. Но и рассуждать на запрошенную ею тему не начал, объяснив, что переговоры по безопасности идут, нервы у всех напряжены до предела и война, не исключено, на носу. Так что, пускай насчёт Салливана и его визита в российский МИД рассуждают официальные, специально для этого выделенные ведомством лица, которые будут выдавать на-гора именно ту информацию, которую дипломатическое начальство посчитает правильным и уместным предать огласке. Или не будут. Что до автора, он к их числу не относился, не относится и относиться не намерен. Так что никаких комментариев не даёт. Такой вот, специальный режим: без комментариев. Хотят их СМИ, не хотят… А и знал бы что, всё равно им не сказал.

Чёрт его знает, осознала девушка-журналист, про что это было, но смирилась с ситуацией. А куда ей было деваться? Тем более, сообщил ей автор свою точку зрения, насчёт многочисленных политологов и людей, которые, таковыми не являясь, обладают хорошо подвешенными языками и достаточной наглостью, чтобы комментировать всё, что в мире происходит. Относится это к сфере их компетенции или нет, соображают они, насчёт чего говорят, или понятия не имеют — неважно. Лишь бы про них пресса не забыла. Так помелом своим метут… И если это в эфире у Малахова, так и не вопрос. Скандальные шоу в таких персонажах нуждаются. Но по серьёзным вопросам, да ещё в критические моменты истории, надо больше молчать. Что будет, из того и будем исходить — не нужно над ухом у профессионалов зудеть и через плечо им заглядывать, пытаясь подсмотреть, что происходит там, куда никого не звали, пока сами не расскажут.

Что до тех, кто этим по тупости, наглости и безответственности своей занимается, им языки рвать надо. По старинному методу Рюриковичей и первых Романовых — калёными клещами. Что есть мера в современном мире редкая и крайне непопулярная, но исключительно действенная. Так бы помогло на телевидении и радио режим разумной тишины в острых внешнеполитических ситуациях установить… Так ведь никаких надежд на это нет и ни при каком раскладе этого не будет. Мир вокруг, дружба, жвачка и прогресс по части прав человека и свободы прессы. Так что, в случае чего журналистов просто пристреливают, без средневековых изысков. Оно, наверное, и гуманнее. В итоге включил автор для себя лично насчёт американо-российских переговоров по стратегической безопасности режим отказа от комментариев. Всё перемелется, мука будет, а все мы всё равно помрём в свой час. Чего карму портить и его торопить?