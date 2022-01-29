Вечный вопрос журналистов: где нам военные базы нужны, чтобы американцы от нас наконец-то отстали? Все этим сейчас до того озабочены, прямо жить не могут, не выяснив: нам их в Венесуэле ставить или на Кубе? А может, ещё где?! При этом, когда пытаешься переправить интересующегося с его вопросом напрямую к руководству Венесуэлы, Кубы или в Кремль (что они в самом деле пристают к человеку, который не имеет, не собирается иметь и не будет иметь ни малейшего отношения к этим самым базам, даже если они когда-нибудь где-нибудь и возникнут?), а также на Смоленскую (в МИД) или на Фрунзенскую (пускай хотя бы к военным пристают, что ли — тем это по профилю), журналисты всё равно пытаются тебя разговорить на интересующую их тему именно в том ключе, который им помстился необходимым. Упорные — страсть. Вцепляются, как те бульдоги…

Лоботомию им проводят, что ли?! Иначе такого рода повадки и не объяснишь. И тут главное не пойти у пишущей братии на поводу и не начать на их вопросы отвечать или рассуждать, крутясь вокруг выбранных ими формулировок, поскольку иначе в информационном пространстве возникнет текст, в котором чёрным по белому будет напечатано (или сказано, если тебя записывают, чтобы в эфир попал твой голос — «хрип», как они его называют на своём профессиональном жаргоне): «как нам заявил…» То есть получается, что не он из тебя нужную ему формулировку вымучивал, а это ты за ним гнался для того, чтобы что-то заявить. И, ладно уж, так и быть — смилостивился он и взял у тебя, сирого и убогого интервью, раз тебе это до такой степени жизненно необходимо.

Единственный шанс отцепиться без особого морального урона — шутить. Хотя слишком тонко не надо — стёб могут не понять. Чистые, невинные в своей исходной простоте, души… Так что, насчёт баз рекомендуешь Калифорнию или Флориду. Там и климат ничего, и местность прикольная, да и нет у нас дома таких южных баз, а если насчёт развлечений личного состава, так и там, и там «Диснейленды» есть. Ничуть не хуже для свободного времяпрепровождения, чем Парк «Патриот». Акул, конечно, много в обоих океанах и в Мексиканском заливе, но на то там и бассейны по всему побережью стоят. Правда, землетрясения в Калифорнии не редкость, а на юге ещё и лесные пожары, а во Флориде ураганы, аллигаторы и питоны, которые там в Эверглейдсе, сбежав от идиотов, которые их в качестве домашних питомцев держали, развелись, и сильно наркомафия банкует, но тут, что поделаешь…

В данном случае, правда, журналисты, без особого труда сообразив, что с ними шутят, чего у них в планах не было, похихикав пытаются повымучивать из тебя что-нибудь ещё. Хотя про то, что с ними ни про Кубу, ни про Венесуэлу говорить не будут, они уже поняли. Но какие-нибудь страны назови? Как же они обойдутся без конкретной географии?! И тогда называешь Канаду. Именно её, поскольку американо-канадская граница пролегает недалеко от крупнейших городов северо-восточного побережья и оттуда Вашингтон достать несложно. Его, помнится, действуя именно с канадской территории в 1814 году англичане и захватили. Сожгли большую часть общественных зданий, включая Белый дом и Капитолий, хотя дома местных жителей не тронули, и ушли. Так что, нам для военной базы Канада будет в самый раз. Если, конечно, не задумываться над тем, как это реализовать на практике. Но, что забавно, журналистов этот ответ полностью устраивает и его они принимают. Можно спокойно жить дальше…