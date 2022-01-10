Очередное кино про русскую шпионку

Маргарита Левиева, Алена Хмельницкая и Стася Милославская снялись в остросюжетном научно-фантастическом триллере «С холода» производства Netflix.

Тизер начинается со слов «Ее звали — Шепот», а дальше открывается типичная (для кино) линия: бывшая русская супершпионка попадает на крючок ЦРУ и ради дочки and American dream вынуждена стряхнуть пыль с удавки и, возможно, нейтрализовать новую русскую супершпионку (это уже чисто домыслы) — молодую и дерзкую.

Смотрится ролик сколь банально, столь и бодро, несмотря на незамеченную в нем пока фантастику и тем более научность. А всю «остросюжетность» в фильме грозит затупить предсказуемость молота повесточки. Клепают триллер, разумеется, дамы: Эми Канаан Манн, за спинами других пыхтевшая над рассыпавшимся «Карточным домиком», и постановщица «Испанской принцессы» Бергитте Стэрмоз. Ожидать от них откровений — поостережемся, пускай и клеймить рановато.

Из-за серьезных симпатий, как минимум, к двум нашим актрисам — собираемся посмотреть и 28 января в календарике отметим. Но есть шансы, что получится еще хуже «Красного воробья», где русофобии и бабского (именно бабского, а не женского) реваншизма нашептали такими дозами, что не вывезла даже стильная Дженнифер Лоуренс.