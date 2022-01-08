{ 8 января 2022 }

Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме Педро Альмодовара

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Кейт Бланшетт сыграет главную роль в первом полнометражном англоязычном фильме Педро Альмодовара — экранизации культового сборника рассказов A Manual for Cleaning Women: Short Stories Лусии Берлин. Это маленькие истории про женщин на самых разных работах, которые объединены одной героиней Ней. Её и сыграет Бланшетт.

Сборник A Manual for Cleaning Women: Short Stories был впервые опубликован еще в конце 1970-х, но не снискал большой славы. Книга стала бестселлером только в 2015 году, когда её переиздали в США.

Фильм Альмодовара находится пока на ранних стадиях производства и других подробностей о нем нет.

Кроненберг Нефильтрованный


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