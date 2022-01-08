Капитан Убежище

Несмотря на так себе «Колесо времени», кредит сериального доверия к Amazon остается, и выхода «Фоллаута» ждут очень многие. Сериал по культовой игре в постапокалиптическом мире, где атом победил людей, по-прежнему хранит тайны лучше любого убежища, не раскрывая ни деталей сеттинга, ни крупиц сюжета. Однако теперь хотя бы стали известны имена шоураннеров.

Первую серию сделает магистр «Мира дикого запада» Джонатан Нолан, в «Фоллауте» вместе с Лизой Джой и отчимом одноименной игры Тоддом Говардом выступающий исполнительным продюсером. А основными шоураннерами объявлены Грэхэм (Грэм) Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет.

Вагнер с его послужным списком скорее удивляет, чем огорчает (очень уж разные вселенные у «Фоллаута» и «Офиса» с «Кремниевой долиной»), и его простоватый юморок может оказаться уместным на выжженной радиацией пустоши. А вот дамочка, уже навострившая свой трафарет «сильных женщин» еще и в «Фоллаут» — легко может все доломать: Капитан Марвел и последняя Лара Крофт настолько безыскусно «сильны», что на пустоши хоть и выживут, но не приживутся.

Хочется верить, что «арка» самой Женевы выстроена куда лучше, нежели у ее творений, и эта молодая женщина, развиваясь как сценарист, сумеет пойти по сложному пути, создавая в «Фоллауте» настоящих людей, а не ходячую силовую броню с содержанием синтов, внешностью гулей и повадками супермутантов.

Для репутации Amazon этот сериал, возможно, решающий, и чего ему точно не простят, так это убежища от сложных выборов и пустоши в душе при просмотре. Вот и не исключено, что в процессе работы Джонатану Нолану и Тодду Говарду придется брать на себя больше полномочий, чем ожидалось, дабы спасти свой хрупкий постапокалиптический мир.