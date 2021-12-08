{ 8 декабря 2021 }

Скарлетт Йоханссон покинула новый проект от Apple

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Еще недавно мы слегка опасались за карьеру принципиальной Скарлетт Йоханссон, осмелившейся ввязаться в борьбу с «Диснеем» из-за недобросовестной схемы оплаты. Но, видимо, зря. Актрису не только убрали из черных списков «Диснея», но, судя по новостям, добавили в листы желаний многие другие кинокомпании.

По крайней мере, график съемок у звезды оказался столь плотным, что ей даже пришлось отказаться от роли в новом проекте от Apple — фильме «Призрачный». О нем известно очень мало, но предположения сводятся к приключенческой мелодраме в духе «Романа с камнем» Роберта Земекиса.

И тогда, если честно, рискнем даже порадоваться немного. Ведь замену нашли отличную, и компанию Крису Эвансу составит Ана де Армас. Может, это и субъективизм, но для такого жанра Ана де Армас, с ее самобытным сплавом обаяния, загадочности и глубины — должна подойти куда больше, чем Скарлетт.

НЕВМИНКУЛЬТ


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