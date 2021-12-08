Не то, чтобы идея какая особо умная в голову пришла, а так, просто подумалось мимоходом, невзначай… Вот, есть геополитическая реальность, данная нам в ощущениях, насчёт всего, происходящего в окружающем нас мире, относительно России, русского и советского наследия и вообще всего, что с этим только связано. Особо вежливые журналисты, политики и политологи придумали для себя термин и называют происходящее русофобией, но кое где это, вообще-то, приобрело характер этноцида. Кто и почему это поддерживает, понятно, почему — тоже и здесь каких-то особых рецептов давать смысла не имеет. Проходили уже. Дойдёт дело до войны — или выиграем, или проиграем. Если не выиграем, капец всему. Страны не будет, а что от народа, который её населяет, останется — вопрос отдельный.

У евреев вон, почти две тысячи лет своей собственной страны не было, но частично её отвоевали, отстроили и народ выжил, хотя и сильно поуменьшившись числом. У китайцев другая стезя — страну много раз враги завоёвывали, но в итоге растворялись в местном населении и превращались в его часть. В итоге, как была Срединная Империя, так она ею и осталась. Римская империя исчезла, но латынь сохранилась и центр католического мира по-прежнему в Риме. Вместо Восточной Римской империи теперь Турция, которая притворяется центром тюркского мира, хотя в населении её потомков настоящих тюрок — кот наплакал, и Эрдогана среди них нет, он лаз. Так что родственные связи у него могут быть разве что с Саакашвили, но никак не с потомками Ашина, как он сейчас упорно пытается доказать со своей авантюрой с Тураном.

От огромной Персидской империи осталось ядро — Иран. От Халифата два с лишним десятка стран, правители которых, враждуя, готовы друг друга съесть живьём. Про европейские империи или Японию и речи нет. Ну и, понятно, США, уже начавшие увядать, но всё ещё старающиеся утащить за собой в историческое небытие побольше соперников и конкурентов, к числу которых мы с Китаем как раз и относимся. Китай на подъёме, мы на спаде и от страны осталась едва половина, но тут уж будет, что будет. Как начальство сыграет, такие последствия и накроют. С учётом того, как кто эту самую роль воспримет и на его, начальства, благие или, напротив, разрушительные действия отреагирует. Значения личности в истории ещё никто не отменял.

Никто не может запретить лжецам лгать, корыстолюбцам курочить мир под себя, ворам воровать, а тиранам и диктаторам злодействовать. Но никто не может заставить лгать, если у человека есть внутренняя потребность говорить правду, бездельничать работящих или перестать делать добрые дела тех, для кого это не прихоть, а часть их жизни. И даже самое настойчивое возвеличивание, культивирование и обучение подлости не может превратить в подлецов всех. Как минимум навсегда — не может. Те, кто по-настоящему предан языку и культуре, сохранят язык и культуру. Кому нужна страна, будут воевать за страну и те из них, кто готов на это, дадут ей шанс уцелеть, неважно, в каких границах и на какой территории. Всё остальное — блажь, не стоящая внимания.