Киносети грозятся не пустить «Ёлки 8» в кино

В последнее время это стало своеобразным трендом — протестовать против конкуренции со стриминговыми платформами. Но шантажировать тех, кто снял кино, изначально не заморачиваясь на кинотеатральный прокат, себе дороже. Возможно, «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар» просто рассчитывают, что тем самым выбьют себе особые условия. На деле же премьера очень ожидаемая, и людям без разницы, где её смотреть. А вот для кинотеатров нынче это чуть ли не единственный продукт, с помощью которого можно передать зрителю новогоднюю атмосферу, чтобы он тратился и на сопутствующие продукты вроде разноцветного попкорна и украшенных грузовичков с колой.

Впрочем, всё может быть совсем иначе и более тонким. Всё-таки едва ли киносети стали бы естественным образом объединяться в период предновогоднего чёса и конкуренции. Если только в рамках заранее спланированной пиар-кампании. Bazelevs Тимура Бекмамбетова в любом случае не будет в проигрыше — бюджет фильма «Ёлки 8» относительно небольшой, и в период пандемии ivi вполне выгодно такое показывать подписчикам (а заодно приобретать новых). Однако, если сейчас забрезжит перспектива отмены кинотеатрального проката, а позже стороны договорятся, интерес к фильму вырастет. Настолько, что киносети достаточно заработают и до 30 декабря. Тогда это выглядит спланированной акцией.

Иными словами, понять все стороны конфликта можно. Тем более, что конец этого года в кино — полная жесть. 15-го выходит «Человек паук: нет пути домой», 16-го «Матрица: Воскрешение». Чтобы привлечь внимание к «Ёлкам 8», одного Нового года мало. Нужен ещё и скандал.