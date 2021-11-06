{ 6 ноября 2021 }

Брэдли Купер попытается спасти человечество будущего в экранизации «Гипериона»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Восьмикратный (и безуспешный пока) номинант на «Оскар» Брэдли Купер запустил свою собственную продюсерскую компанию, и ее первым проектом станет фильм на основе знаменитого цикла Дэна Симмонса «Песни Гипериона».

Собственно, научно-фантастическая тетралогия настолько масштабна, что пока можно сказать, студия запускается целиком под ее экранизацию — давнюю и стойкую мечту Брэдли Купера. Но если раньше он планировал делать сериал, то теперь решился вместе с Warner Bros на полный метр.

И это уже называют ошибкой. Структура «Песен» с ее опорой на линии отдельных персонажей максимально удобна именно для сериала, а фильм, как опасаются знатоки, может смешать всё в одну кашу. Грустно, если такой выбор Купер сделал лишь из навязчивой идеи получить-таки именно свой первый «Оскар».

Но все равно интересно. Идеи Симмонса о спасении человечества, противостоянии воплощенному ИИ и ключевой теме автора — взаимосвязи человека и Бога — очень актуальны сейчас в любом изложении.

НЕВМИНКУЛЬТ


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