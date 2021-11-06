{ 6 ноября 2021 }

Семь удаленных сцен «Криминального чтива» продадут в виде токенов

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Продолжает разрастаться рынок NFTокенов. Пока народ готов платить за ощущение себя владельцем кусочка культуры — авторы охотно будут продавать эти кусочки.

Теперь в дело вступил Квентин Тарантино. Мэтр продаст в виде NFT семь удалённых сцен из «Криминального чтива» и рукописный сценарий с аудиокомментариями. Как сообщается, эти комментарии столь ценны, что «раскроют секреты фильма и его создания».

Аукцион пройдет на маркетплейсе OpenSea. Все лоты поместят на блокчейн-платформу Secret Network, которая сохранит в тайне имена покупателей.

Ситуации не достает тарантиновского размаха. Он мог бы, к примеру, разбить комментарии на семь фрагментов таким образом, что только в кооперации, собрав все семь «ключей», поклонники смогли бы раскрыть и правда какие-то занимательные пасхалки. И что победит: желание конфиденциальности или жажда узнать секрет?.. Впрочем, рынок развивается, и когда-нибудь к подобному сценарию явно придут. Странно просто, что не Тарантино.

Но зато хорошая идея для наших киностудий, например, Мосфильма или Ленфильма: рано или поздно они тоже догадаются, что так можно неплохо заработать на старом кино, и если не просто выставят материалы в токенах, а еще и устроят из этого целый квест — можно оказаться в начале тренда.

НЕВМИНКУЛЬТ


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