Экспозиция

Усилием воли прекратите путешествие на край ночи и подписывайтесь на ИНТЕРНЕТ-КАНАЛ «НЕЗАВИСИМЫЕ»: я там по средам и пятницам с 12.00 по 14.00 я освобождаю сколько-нибудь мыслящих людей от представления, что вокруг ни просвета, предъявляя миру журналистику, понимаемую как приумножение Добра.

Я никогда (не дано) не заработаю столько денег, сколько заработал Уоррен Баффет, зато Баффет не прочтет столько книг, сколько уже прочитал я: просто потому, что это никому не под силу.

Благодарение родителям и небесам, я сделан из теста, замешенного на пытливости и буковках; башковитый живчик; сгусток, чтоб ее, интеллектуальной энергии, живой образец чуда ментальной, чтоб ее, гармонии.

Вы вольны зло осклабиться, но именно так, почти дословно, давая повод записать меня в инфернальные чудаки, я представляюсь с 8-го сентября в эфирах ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ИНТЕРНЕТ-КАНАЛА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ «НЕЗАВИСИМЫЕ» (разумеется, вам надо подписаться!).

У меня давно в чести интервью Дм. Быкова, я изучаю их вдоль и поперек, а потом мешаю с собственным неизменно вычурным стилем; такой алгоритм причиняет мне буквально физическое наслаждение.

В чрезвычайно значительной степени этот стиль определяет шквальный успех моих блестящих эфиров.

«Полыхнуло во лбу моем что-то, и прохожий мне вслед поглядел» — вот как я ощущаю себя после каждого эфира «НЕЗАВИСИМЫХ».

Каждый эфир я пытаюсь «сделать индивидуальное существование универсальным»; ни больше ни меньше; вот какая у меня космогоническая претензия.

В противность очень многим (почти всем) ведущим, я исхожу из того, что у каждого человека, с которым я общаюсь, — волшебная голова на плечах. И люди это чувствуют.

Заполнить эфирное пространство живой душевностью, «сопрячь небо и землю»; вот с какой квадратурой круга я имею дело каждые среду и пятницу.

Эфиры, если их проводить должным образом, способны менять у людей оптику и вызывать дионисийские ощущения у них.

Не знаю, как другие (вернее, знаю, но не хочу никого обижать), но я отношусь к эфирам как к колоссальной насыщенности мыслей и чувств.

Не могу ехать не эфир, не перечитав что-нибудь из Кьеркегора, который поумнее будет Крида Егора.

«Долой метафизику и всяческую трансцендентность!» — кричал довлатовский персонаж, но куда без них в разговоре о Пелевине: то был один из лучших эфиров «НЕЗАВИСИМЫХ».

Попробуйте поговорить об этом художественно почти неуязвимом мифе одновременно с тремя людьми, и за полчаса препарируй на молекулы пелевинские метафизику и трансцендентность беспрецедентную; он умеет казаться легким — и никогда не бывает поверхностным.

Собственно, я только что отозвался о своих эфирах на канале «НЕЗАВИСИМЫЕ».

Притворная легкость, граничащая с залихватскостью, не исключает в моем случае возможности проводить эфиры, исполненные торжественности и достоинства; послушайте беседу со СТЕЛЛОЙ ЗАХАРОВОЙ, Президентом Федерации Гимнастики Украины.

Разуму очевидно, что и такие беседы, как с АЛЕКСАНДРОМ КЛИМЕНКО, человеком в высшей степени одухотворенным, может провести только высокоразумное существо.

Канал «НЕЗАВИСИМЫЕ» — это верхние слои атмосферы.

Сколько могу иметь мнения, тут любой фрагмент — шедевр в сильнейшей степени; посмотрИте, например, про противостояние Киркорова и Крапивиной.

Я есмь подвижник и мученик любви, и охально сообщаю об этом почтенной публике в каждом эфире; даже в том, где обсуждалась тема расизма (одна из американских церемоний; посмотрИте).

Я — существо образцовой жизнерадостности, антипод размножившихся нарколептиков и каталептиков.

Даже когда я ступаю на зыбкую почву личных догадок в обсуждении деликатной темы (например, о запрете российским артистам въезжать на территорию Украины), я всегда подчеркиваю, что в эфире главный — гость.

Я благодарю небеса — и за то в том числе, что теперь у меня есть «НЕЗАВИСИМЫЕ» и “КАКОВО?!”, и я могу, например, цитировать любимого Кублановского: «Нет смелее души, обретаемой снова».

И нет ея красивее.

Специальная благодарность ЮЛИИ ЛИТВИНЕНКО И ЕВГЕНИИ ЗАХАРОВОЙ; КРИСТИНЕ, ОГНЕННОВОЛОСОЙ, ДИМЕ ПАЛАДИНОВИЧУ, ДАРИНЕ.