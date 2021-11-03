«Ночь искусств» пройдет онлайн

Всероссийская акция «Ночь искусств» 4 ноября порадует специальной программой, которую подготовили Музей Москвы и его филиалы. Формат, разумеется, онлайн, а присоединиться к событиям можно будет в соцсетях и на YouTube-канале музея.

В 19:00 в инстаграме Музея Москвы пройдет открытие поп-ап выставки «XXL» Андрея Касай — художника, иллюстратора и музыканта. Также в 19:00 начнется онлайн-премьера мультимедийного проекта SOLARIS Театра «Практика» в рамках сотрудничества музея и театра. Ссылка на трансляцию будет доступна только один день на портале «Культура. РФ».

Музей археологии Москвы, Центр Гиляровского и Музей истории Лефортово проведут экскурсии, воркшопы и лекции. А центральным событием Ночи искусств станет онлайн-концерт группы Zarya и музыкального проекта «Сверкай», который пройдет в 21:00 при поддержке ВКонтакте.