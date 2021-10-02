{ 2 октября 2021 }

Кинопоиск рассказал о премьерах

Рубрики: [Telegram]  [Анонсы]  [Кино]  

Русская Фурия в мире Майора Грома

Россыпь премьер анонсировал Кинопоиск HD, и не все с ходу понятны. Например, перенос истоптавшего мир и наши глаза шоу «Орел и решка» в киноформат, еще и с таким кастингом. Есть вопрос и к создателям картины «Закрыть гештальт», а звучит он просто: у нас дежавю, или вы в поисках идеи целиком изъяли оную у сериала «Пассажиры», просто изменив формат на комедию?

Впрочем, это уже придирки, а в целом сезон ожидается любопытный. Здесь и русская Фурия в мире «Майора Грома» (что приятно, видимо, не очередная кувалда-баба, а акробатка-ловкачка), и актуальный «Нулевой пациент» от Стычкина о первой в СССР вспышке СПИДа, и до последнего будем верить, что это не очередной шаблонный памфлет о гадкой, гадкой советской системе, где радиацию просто заменят на ВИЧ.

Персональное внимание «Этерне»: книжный цикл-первоисточник именуют самым крутым историческим фэнтези на пост-совете; здорово, если не испортят экранизацией. Привлек внимание и Апокалипсис в Москве от Незлобина, устроенный Князем Тьмы и кассиром супермаркета (ну а кем еще?). А если переживем «Конец света», сможем увидеть и новую картину Гая Ричи «Операция «Фортуна», запланированную на начало года.

В глаза, кроме прочего, бросается сильный социально-политический крен. К новым сезона «Последнего министра» и «Беспринципных» добавили еще и «Спойлер»: полнометраж о выборах, где главный герой — кандидат-спойлер. Отчаянно верим, что такой актерский состав и Минаева не собирали бы для сценария, в котором этот кандидат внезапно выиграет.

Подробнее — на самом Кинопоиске, а мы пока посмотрим очередную серию «Анны Николаевны — 2», слегка застрявшей в идейном кризисе второго сезона.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Кинопоиск выбрал «Зеленого мэра»

    2. Кинопоиск выбрал «Зеленого мэра»

    Последние годы выдались на диво удачными для отечественной сериальной отрасли. Чики, Последний министр, ППЧМЗ — и, похоже, в скором времени список отличников пополнит свежеизбранный «Зеленый мэр». Сюжет актуален до жути и злободневен до зубовного скрежета. Вернувшийся в провинциальный [Читать...]


  2. Квентин Тарантино рассказал о фильмах, которые его впечатлили в 2013 году

    3. Квентин Тарантино рассказал о фильмах, которые его впечатлили в 2013 году

    Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил десятку фильмов, которые показались ему наиболее впечатляющими в 2013 г. В список вошли следующие картины: «Гравитация» (Альфонсо Куарон); «Жасмин» (Вуди Аллен); «Заклятие» (Джеймс Ван); «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (Сет Роген, Эван Голдберг); [Читать...]


  3. Роберт Киркман рассказал о сериале «Ходячие мертвецы»

    4. Роберт Киркман рассказал о сериале «Ходячие мертвецы»

    В преддверии выхода четвертого сезона «Ходячих мертвецов» исполнительный продюсер и автор комиксов Роберт Киркман рассказал о том, что ждет зрителей, сообщает The Hollywood Reporter. «В начале сезона запланирован небольшой скачок во времени. Примерно на несколько месяцев. Тюрьма и [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»