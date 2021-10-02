Кинопоиск рассказал о премьерах

Россыпь премьер анонсировал Кинопоиск HD, и не все с ходу понятны. Например, перенос истоптавшего мир и наши глаза шоу «Орел и решка» в киноформат, еще и с таким кастингом. Есть вопрос и к создателям картины «Закрыть гештальт», а звучит он просто: у нас дежавю, или вы в поисках идеи целиком изъяли оную у сериала «Пассажиры», просто изменив формат на комедию?

Впрочем, это уже придирки, а в целом сезон ожидается любопытный. Здесь и русская Фурия в мире «Майора Грома» (что приятно, видимо, не очередная кувалда-баба, а акробатка-ловкачка), и актуальный «Нулевой пациент» от Стычкина о первой в СССР вспышке СПИДа, и до последнего будем верить, что это не очередной шаблонный памфлет о гадкой, гадкой советской системе, где радиацию просто заменят на ВИЧ.

Персональное внимание «Этерне»: книжный цикл-первоисточник именуют самым крутым историческим фэнтези на пост-совете; здорово, если не испортят экранизацией. Привлек внимание и Апокалипсис в Москве от Незлобина, устроенный Князем Тьмы и кассиром супермаркета (ну а кем еще?). А если переживем «Конец света», сможем увидеть и новую картину Гая Ричи «Операция «Фортуна», запланированную на начало года.

В глаза, кроме прочего, бросается сильный социально-политический крен. К новым сезона «Последнего министра» и «Беспринципных» добавили еще и «Спойлер»: полнометраж о выборах, где главный герой — кандидат-спойлер. Отчаянно верим, что такой актерский состав и Минаева не собирали бы для сценария, в котором этот кандидат внезапно выиграет.

Подробнее — на самом Кинопоиске, а мы пока посмотрим очередную серию «Анны Николаевны — 2», слегка застрявшей в идейном кризисе второго сезона.