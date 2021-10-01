Муравьиная дорожка

Рок-группе Motley Crue пришлось прервать выступление в Сиднее после того, как певец Винс Нил был госпитализирован. В больнице у него обнаружили камни в почках и положили на обследование. Рок-группа Motley Crue в настоящее время находится в турне вместе [Читать...]

Представитель Motley Crue сообщил, что новый диск группы будет выпущен 27 октября на собственном лейбле коллектива Motley Records, находящемся под юрисдикцией фирмы Beyond Records, которая сотрудничает также с Blondie и Yes. Бас-гитарист Motley Crue Никки Сиккс сообщил, что [Читать...]

Бас-гитарист американской группы Motley Crue Никки Сиккс был обвинен в нападении на чернокожего охранника из Гринсборо Джона Эллена во время концерта в зале Greensboro Coliseum в штате Северная Каролина в 1997 году. Суд отклонил апелляцию музыканта, который утверждал, [Читать...]

Музыкант группы Motley Crue Томми Ли, отбывающий сейчас полугодовое тюремное заключение в Лос-Анджелесе, недавно убежденно заявил, что после своего освобождения он сразу присоединится к репетициям оставшихся участников коллектива и затем отправится вместе с группой на гастроли. “Я не [Читать...]

Американский суд приговорил бывшего барабанщика Motley Crue и нынешнего лидера группы Methods Of Mayhem, а также мужа легендарной Памелы Андерсон Томми Ли к полутора годам испытательного срока и штрафу в размере $161. Это наказание музыкант получил за нападение [Читать...]