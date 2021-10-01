Муравьиная дорожка

В середине 80х, во время тура «Bark At The Moon», группа Mötley Crue шокировала Осборна. Ребята выступали у него на разогреве, но больше всего Оззи удивляла не их музыка, а умение отрываться после концерта. Смотря на их чемоданы с алкоголем и пачки наркотиков, Оззи вдруг понял, что теряет хватку и решил удивить Mötley Crue по-своему. Он увидел цепочку муравьев, бегающих по палочке от мороженного и… Снюхал их. Поговаривают, изначально он хотел заменить муравьев на пауков, но первые оказались ближе. Как бы там ни было, должный фурор он произвел и уважение группы законно получил.
Кстати сказать, сейчас Оззи категорически против наркотиков, алкоголя и даже табака. На одном интервью 2018 года он даже сказал: «Не понимаю, почему раньше считал все это дерьмо чем-то классным».