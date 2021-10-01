Театр «Ромэн» ушёл на карантин

Причина — коронавирус. В цыганском театре не приводят данных о том, сколько заболевших и каково их состояние. Однако, в нынешних условиях, тем более в начале сезона, по «мелочам» никто не стал бы паниковать. И уж тем более прекращать работу в условиях, когда чуть ли каждый день спектакли или концерты. Так что всё наверняка серьёзно, и потому желаем всем артистам и работникам скорейшего выздоровления!

Итак, до 10 октября театр в режиме «closed». Совсем. Даже репетиций не будет — недаром первый спектакль после возвращения на работу только на четвёртый день после официального возвращения на работу. Ничем, кроме заботы о зрителе и коллективе это не объяснить. И лучший способ поощрить такое решение — посетить один из спектаклей, когда они снова будут. Только маску с собой не забыть, чтобы не оказать театру медвежью услугу.