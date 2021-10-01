Плата за голос

Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер получил свой «особый» голос из-за травмы. В юношестве он увлекался баскетболом и выступал за школьную команду. На одном из матчей Мик сильно столкнулся с другим игроком и… Откусил себе кусочек языка. Неделю он не мог говорить и, казалось бы, все, о музыкальной карьере можно забыть. Однако спустя какое-то время к музыканту не только вернулся дар речи, но и прибавился новый тембр голоса, так горячо любимый фанатами.
P.S. Трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь улучшить голос таким образом сами