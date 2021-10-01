Плата за голос

Гвен Стефани, как сообщается, заменит Кристину Агилеру в следующем сезоне популярного телешоу «Голос». Боссы телеканала NBC хотят, чтобы место ушедшей вследствие беременности поп-звезды заняла именно вокалистка команды No Doubt. Если Стефани согласится, она присоединится к новой звезде шоу – Фарреллу Уильямсу, [Читать...]

Концерт Александра Градского с программой «The Голос» пройдет 30 мая в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Название новой концертной программы связано с телешоу «Голос», прошедшем на Первом канале, в жюри которого входил Александр Градский. Начало в 19.00.

Еще несколько лет назад, каждый сезон шоу “Голос” вызывал в ленте цунами говнобурлений, ликование и восторг. Ахахахах, вы видели Гарипову? А Белова? А Наргиз? Они божественны и неповторимы! Аахахахах! Была надежда на то, что вот она, молодая поросль! [Читать...]

Вячеслав Ольховский – лауреат международных конкурсов эстрадной песни, лауреат Телевизионного Фестиваля «Песня года», лауреат фестиваля «Золотой голос России». Ольховский – известное имя на российской эстраде, обладатель мощного баритона, талантливый артист, много лет проработавший за границей, сейчас активно приступил [Читать...]

«Яндекс» будет транслировать новый сезон телешоу «Голос» в прямом эфире прямо на поисковой странице. Это первый подобный опыт для компании. Трансляция организована совместно с Первым каналом. Чтобы приступить к просмотру передачи, достаточно задать запрос «Голос». Трансляция доступна как [Читать...]