Документалка о самом известном художнике эпохи телевидения и интернета

На Netflix вышла документалка Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed — о, пожалуй, самом известном художнике эпохи телевидения и интернета, американце Бобе Россе.

Если вы никогда не видели ни одной программы Росса, то я вам искренне советую заполнить этот пробел. За 30 сезонов, что его The Joy of Painting выходила в эфир, он превратился из телевизионного гения в практически проповедника, а также психотерапевта. Каждая его передача была похожа на предыдущую: за примерно 30 минут он при помощи техники алла прима рисовал какой-то пейзаж. Монтажных склеек не было, поэтому зрители могли буквально в live-режиме наблюдать, как на холсте рождается чудо.

Но не меньшую роль в популярности его программы играла не только супербыстрая техника написания картины, но и само поведение Росса в кадре. На протяжении всех 30 минут он мурлыкающим успокаивающим голосом рассказывал о своих действиях, вещал истории и случаи из жизни, но что важнее — рефреном между всем этим постоянно приговаривал, что научиться рисовать может каждый, нужно только захотеть. Он всегда подбадривал и верил в своих зрителей, а в себе видел человека, который может научить, если не нацию, то значительное количество американцев масляной живописи.

Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed посвящен не только жизни Росса, но и его наследию. Несмотря на прекрасный характер, Росс связался с четой Ковальски — зрелыми и ушлыми бизнесменами, которые начали выстраивать бизнес-империю вокруг образа художника. Все это привело к трагическим последствиям — как в личной, так и профессиональной жизни.

Но главная грусть Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed в том, что удивительная мечта Росса, учить людей живописи, могла быть воплощена в жизнь, как показала история, только, простите за тавтологию, только при его жизни. Он — единственный человек, который не просто создавал бизнес, но и подпитывал его своим энтузиазмом и нереальной работоспособностью.

Но так уж вышло, несмотря на то, что Росса нет уже 25 лет в живых, а Ковальски продолжают зарабатывать на его образе, он остался в истории вполне радужным героем, как и хотел при жизни. На Twitch почти каждую неделю устраивают марафоны и стримы в разделе Art, посвященные Россу. В массовой культуре он тоже появлялся десятки раз, но главное — его передачи все еще обладают (и будут обладать) терапевтическим эффектом.

Несмотря на то, что Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed — это скорее грустная документалка, после нее все равно хочется чуть больше жить, чем до просмотра.