Год «Оскара» — «Величайшее шоу мира» (1953)

Самая большая цирковая труппа мира, управляемая Брэдом Брэйденом (Чарльтон Хестон), готовится к новому сезону. Однако начальство из-за экономии хочет послать бродячий цирк в укороченное турне. Брэйден в ярости: из-за этого придется заметно сократить коллектив. Впрочем, он быстро находит решение — приглашает в труппу суперзвезду акробатики Великого Себастьяна (Корнел Уайлд), который должен повлиять на продажи билетов. Это не сильно нравится возлюбленной Брэда Холли (Бетти Хаттон): она для стартующего сезона подготовила новую программу, а теперь ей придется делить воздух с акробатом-бабником, который тут же начинает за ней ухлестывать.

«Величайшее шоу мира» — величайшее фуфло в истории Оскара. За звание худшего победителя Оскара долгие десятилетия сражаются примерно 6-7 картин («Оливер!», «Чикаго», «Столкновение» и другие), и фильм Демилля всегда в их числе. Более того: «Величайшее шоу мира» имеет на Rotten Tomatoes второй худший рейтинг среди всех фильмов-победителей в главной номинации (впереди только бедная «Бродвейская мелодия»). Но так ли он плох?

Да.

И если говорить серьезно, то это и не совсем фильм. Это огромное раздутое 2,5-часовое цирковое шоу, в котором есть кое-какой контурный сюжет и интрига, разумеется, о любви. Брэд вроде любит Холли, но еще больше он привязан к цирку и своей работе, Холли тоже вроде любит Брэда, но быть артисткой — сильнее, а тут еще прилип Себастьян, который вроде как влюблен в Холли, но в себя — не меньше. Любовный треугольник почти сразу начинает вызывать смех — в первую очередь, из-за Холли, которая весь фильм мечется между мужчинами, меняя свои чувства как по взмаху волшебной палочки. А уже к финалу — настолько сильные раздражение и зевоту, что хочется провалиться под землю от стыда. Такого чудовищного сценария я, кажется, не видел даже у ранних победителей на Оскаре.

Есть в сюжете и несколько второстепенных линий, который тоже для галочки. Например, линия с конкурентами-бандитами в шляпах, постоянно нацеленными на срыв представления. Есть поехавший дрессировщик цирка, который ревнует свою помощницу ко всем. Есть не смывающий грим клоун в исполнении почему-то Джеймса Стюарта — с ним связана единственная сценарная интрига, тоже, впрочем, копеечная. Персонажи что-то говорят друг другу — в основном классические голливудские банальности того времени, играют — паршиво, особенно Хестон с крокодильей ухмылкой, как будто тут отбывающий номер (ну ничего, скоро придется играть мексиканцев за это). В финале есть подобия кульминации и развязки, но все в итоге сводится к вечному «шоу должно продолжаться», поэтому даже не буду ничего говорить.

«Величайшее шоу мира» по формату ближе всего к нашим «Старым песням о главном» или любым новогодним «Огонькам», где вместо песен цирковые номера. Да, их Демилль действительно снимает самозабвенно и с присущем себе пеплумским размахом, но это все равно ни на секунду не складывается в приличное кино. Все — от халтурного закадрового голоса и выдающегося в своей глупости текста, до показушной игры и помпезности, но бессмысленности происходящего, абсолютно все тут просто невероятно бесит.

А еще больше бесит, что в год «Ровно в полдень» и «Злых и красивых» (как минимум) главный Оскар унесло это расшитое бахромой чудовище. Я понимаю публику тех лет, которая толпами валила на фильм Демилля, сделав его кассовым фаворитом года — никто не ругает любовь к хлебу и зрелищам. В конце концов, это странное десятилетие для голливудского кино вскоре само себе и погубит. Но при всём снисхождении, «Величайшее шоу мира» — это громкий, грохочущий, невыносимо длинный ужас, который хочется поскорее зажевать нормальными оскаровскими победителями, но фиг — 1950-е продолжаются.