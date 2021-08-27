Секретная песня

Сестра Майкла Джексона Джанет Джексон вышла замуж. Супругом 46-летней певицы стал 37-летний миллиардер из Катара Виссам Аль Мана. Сообщение на официальном сайте исполнительницы подтверждает, что «скромная, закрытая и красивая» церемония состоялась еще в прошлом году. Свадебными подарками, которые [Читать...]

Актер Дэниэл Крейг, сыгравший Джеймса Бонда в трех последних картинах, признался, что песня Адель для последней на сегодня картины из бондианы («007: Координаты «Скайфолл») растрогала его до слез. В интервью Yahoo! Movies актер признался: «Я заплакал. С первых аккордов я осознал, что это та [Читать...]

Концерт «Песня года-2013» пройдет в СК «Олимпийский» 7 декабря 2013 года. В концерте примут участие София Ротару, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Григорий Лепс, Дима Билан, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Ева Польна, Николай Басков, Нюша, [Читать...]