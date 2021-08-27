В 2010 году толпу колумбийских солдат взяли в плен. Их удерживали в лагерях повстанцев, ни с кем связаться конечно они не могли, но зато могли слушать радио. Этим и решило воспользоваться Колумбийское правительство. Оно попросило композитора Амори Эрнандеса и продюссера студии Radio Memba Карлоса Портера записать песню, в которой будет секретное послание солдатам. В 2011 песня вышла на радио и успешно играла там несколько месяцев. Первые строчки баллады о пленниках призывали: «Слушай это сообщение, брат», а далее в ритме припева засекретили «19 человек спасены. Вы следующие. Не теряйте надежду» на азбуке Морзе.
{ 27 августа 2021 }
Секретная песня
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