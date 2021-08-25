Младенец с обложки Nirvana подал в суд за распространение детской порнографии

Младенец с обложки альбома Nirvana спустя 30 лет подал в суд за распространение детской порнографии
Парень по имени Спенсер Элден, который 30 лет назад оказался на известной обложке альбома Nirvana «Nevermind» решил заработать денег и подал в суд на представителей группы. Он требует с каждого из них по 150 тысяч долларов (басист Крист Новоселич, барабанщики Дэйв Грол и Чэд Чэннинг, автор обложки Кирк Веддл, дизайнер Роберт Фишер и даже Universal, Geffen, Warner и MCA). Раньше Спенсер даже воссоздавал знаменитый снимок, а также пытался связаться менеджментом группы, чтобы получить какой-то процент.
Элден заявил, что его родители не давали согласия на коммерческое использование фото.