{ 25 августа 2021 }

Младенец с обложки Nirvana подал в суд за распространение детской порнографии

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Младенец с обложки Nirvana подал в суд за распространение детской порнографии

Младенец с обложки альбома Nirvana спустя 30 лет подал в суд за распространение детской порнографии

Парень по имени Спенсер Элден, который 30 лет назад оказался на известной обложке альбома Nirvana «Nevermind» решил заработать денег и подал в суд на представителей группы. Он требует с каждого из них по 150 тысяч долларов (басист Крист Новоселич, барабанщики Дэйв Грол и Чэд Чэннинг, автор обложки Кирк Веддл, дизайнер Роберт Фишер и даже Universal, Geffen, Warner и MCA). Раньше Спенсер даже воссоздавал знаменитый снимок, а также пытался связаться менеджментом группы, чтобы получить какой-то процент.

Элден заявил, что его родители не давали согласия на коммерческое использование фото.

Тихое Место


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