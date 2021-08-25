Младенец с обложки Nirvana подал в суд за распространение детской порнографии

56-летний Рики Спайсер участник популярной в 60-х детской поп-группы Ponderosa Twins Plus One, утверждает, что не давал Канье Уэста разрешения на использование сэмпла из исполняемой им песни. Отрывок с голосом Спайсера был использован в хите Уэста «Bound 2», [Читать...]

Альбом лучших песен группы Nirvana с тем же названием дебютировал в первой десятке в хит-парадах более чем одиннадцати стран мира. Успех этого диска привел к тому, что общий уровень продаж всего каталога Nirvana преодолел отметку в 50 млн. [Читать...]

Постановщик Джейс Александр, снимавший сериалы «Доктор Хаус», «Зена – королева воинов» и «Закон и порядок», а также занимающий пост второго вице-президента Гильдии режиссеров Америки, был задержан полицией Нью-Йорка по обвинению в хранении детской порнографии и распространении в интернете [Читать...]

Кортни Лав прокомментировала в Facebook выступление Nirvana во главе с Полом Маккартни на недавнем благотворительном концерте 12-12-12: Concert For Sandy Relief. Лав не особенно понравилось выступление Маккартни в роли фронтмена, но она написала: «Если бы Леннон был жив, [Читать...]

У нового альбома группы Nine Inch Nails «Hesitation Marks» будет 4 обложки, сообщает Pitchfork. Дизайн обложек во всех случаях принадлежит художнику Расселу Миллзу, который также рисовал дизайн для альбома «The Downward Spiral», вышедшего в 1994 году. Каждая из [Читать...]