Вопросы, которые так и останутся без ответа

США, Великобритания, Канада, Швейцария и Швеция (куда же без неё — пепел Полтавской битвы стучит в сердца шведского начальства) создали фонд для поддержки Украины в её борьбе против России на юго-востоке и юге этой, до предела независимой страны. Здравствуй, новая Антанта! Здравствуйте, новые хозяева земли украинской! Или новые её оккупанты? Тут возможны разные формулировки. Для автора, который полагает новейшую историю Украины явным торжеством идей и практики неонацизма, экспортом нашего газа в Европу и приобретением там недвижимости не озабочен, в Минские соглашения не верил с самого начала и не славится ни дипломатичностью, ни политкорректностью, всё, происходящее с Украиной, обнуляет и Беловежские соглашения, и всё, что было по бумажной части на постсоветском пространстве написано потом.

Ему, автору, давным давно ясно, что речь идёт о разрушении его собственной страны и всего, что составляло суть её истории за последние несколько сотен лет. Притом, что огромная часть её руководства на этом зарабатывала и продолжает зарабатывать, приветствуя происходящее, по части размена всего, что чего-то по-настоящему стоит, на иллюзорные теоретические «ценности», которые не стоят ломаного гроша, с восторгом, присущим абсолютным идиотам. Все же прочие, из числа наших новоявленных семейных, питерских и непитерских придворных, боярства и дворян, много о недопустимости этого говорят, но по большей части ограничиваются сотрясанием воздуха, деньгу зашибают, да активы делят и переделивают, пока Первый о чём-то своём, царском, думы думает. И так ни этого слона не продать, ни страну сохранить им точно не удастся. Проходили уже.

Пять означенных выше стран объявили России холодную войну, без каких-либо для себя последствий, кроме вала болтологии, которая у нас заменяет активную внешнюю политику. Де-факто России наступают уже не на ногу, а на горло. Причём в тех самых регионах, которые на протяжении веков были её неотъемлимой частью. Расчленение и переваривание по частям самой России в таком режиме её взаимодействия с окружающим миром, тем, кто организацией всего этого процесса успешно занимается, представляется делом решённым и неизбежным. Наша дипломатическая и политическая «игра по правилам» им смешна. Тем более, что это не столько игра, сколько её имитация для внутренней публики. Деньги же из страны уходят? Рекой льются. Большой привет нашим финансово-экономическим верхам.

Опять же, сырьё мы на мировой рынок поставляем? Исправно. Свою собственную страну развиваем? Нет, конечно. Хотя много об этом говорим. Ну, так и ладушки. Спи спокойно, крейсер Аврора. И тут не только в Украине дело. Никакую пропасть не переходят в три шага. Или в сто тридцать три. Так что, похоже, что мы под фанфары, бравурные славословия, насчёт возрождения страны и её «вставания с колен» невесть в какую позицию, продолжаем то ли тонуть в омуте, то ли лететь вниз с нашего небоскрёба. Интересно, мимо какого этажа сейчас пролетаем? Во всяком случае, котлет на нас точно никто уже жарить не будет, по крайней мере, на Украине. Провал на провале и провалом погоняет. Хотя, конечно, есть повод в очередной раз Меркель и Макрону попенять, что Зеленский ничего не выполняет, из всего того, на что Киев давно подписался…

Что до пятёрки стран, которые открыто взялись России на юге и юго-востоке Украины противостоять… Мы поддерживаем в Великобритании идею независимости Уэльса и Шотландии, а в Канаде сепаратизм Квебека? Мы в США наконец-то начнём делать то, в чём они и так нас бесконечно обвиняют — колоть на куски их и без того расколотое сверху донизу общество? Мы в Швеции за права хотя бы её коренного населения против засилья мигрантов и полного уголовного беспредела, который они там творят, поднимем голос? Что до Швейцарии, ей столько можно вчинить — и с чьими угодно деньгами, зажатыми в тамошних банках, и много с чем ещё… Что, кстати, там с нацистскими вкладами происходит? Или с теми, которые из Российской империи до революции туда легли? А?

Говоря проще, мы ни с кем в мире, включая откровенных врагов, не ссоримся, никому не гадим и ведём себя, как большой-пребольшой терпила, которому, что ни сотвори, он ради пары грошей всё перетерпит. Ну, так к нам западники и турки и относятся. И дело даже не в фонде, который сейчас вся эта сволочь под Украину создала. Небольшой это фонд и всё равно его киевское начальство разворует. Как разворовывало всё и всегда, и продолжает воровать, что ему ни дай. Вопрос уже не в нём и не в тех уродах рода человеческого, которые его извне поддерживают, и на протяжении всего обозримого будущего поддерживать будут. Вопрос в нас и нашей на всё это безобразие реакции. Отсутствии реакции. Или имитации реакции, что не лучше её отсутствия. Мы кто на самом деле? Или что? Исходя не из того, что сами о себе думаем и говорим, а на самом деле? Может, ответит на это начальство? Не народу своему, чёрт с нами всеми, так хотя бы самому себе…