Как поп-звезды удерживают респект улиц на примере Locked Club

Днем они поют воодушевляющий хаус по МУЗ-ТВ, ночью разрывают Mutabor с индустриальным техно. Коллектив Cream Soda смог удержаться на двух стульях: они остаются частью шоу-биза и не изменяют себе. Сложно представить еще одних завсегдатаев русских чартов, которые пребывают в топах на своих условиях, а затем надевают балаклавы и становятся русскими маргиналами, смешивающими панк-техно с вырезками из отечественных мемов.

Cream Soda остается народной группой. А сайд-проект Locked Club без вокалистки Ани, который куда более привязан к нашей идентичности, на удивление пользуется спросом за рубежом. Дуэт выступал на NTS Radio еще в 2019-м, а в один из своих приездов в Россию Peggy Gou пришла на сет и сфотографировалась с ними — к этому списку можно добавить бесчисленные респекты от европейской подземки.

Философия Закрытого Клуба отчетливо програваривается в их недавнем видео: «Не слушайте нашу музыку и не приходите на••• на наши концерты». В нем же продюсеры наконец-то «снимают маски» и представляются Федуком и Элджеем — и если для русских шутка очевидна, то иностранная аудитория воспримет этот трюк всерьез, отчего становится еще веселее.

Клуб хоть и выстроен вокруг искусства провокации, но делает шершавый звук и громогласные высказывания ближе к поп-культуре. Он возвращает моду на хард-техно в массах, подкупая не погруженную в жанр аудиторию карикатурным ритмом и сэмплированием фраз, занимающих отдельное место в нашем подсознании (вроде того самого видео «Почему едет он, а не я?»).

Пока слушатели заваливают директ с просьбами скинуть названия треков с микса для STVOL, Клуб готовит выпуск EP «Sadism». Судя по активному промо (включая видео с «деаноном»), ребята делают ставки на успех этого релиза и собираются дважды выбраться из андеграунда в попсу — только на этот раз не с теплым летним хаусом, а с музыкой заброшенных заводов и поколения +100500. Какой жанр они выберут в третий раз?

Давид ЧЕБАНОВ.