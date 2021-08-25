{ 25 августа 2021 }

Кинопоиск выбрал «Зеленого мэра»

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Последние годы выдались на диво удачными для отечественной сериальной отрасли. Чики, Последний министр, ППЧМЗ — и, похоже, в скором времени список отличников пополнит свежеизбранный «Зеленый мэр».

Сюжет актуален до жути и злободневен до зубовного скрежета. Вернувшийся в провинциальный Краснохолмск несостоявшийся москвич (Илья Маланин) удручается, что жизнь в родном городе катится в экологическую пропасть. Лес вырубают, реки отравляет текстильная фабрика, а местный «теневой хозяин» планирует поставить карманного мэра, чтобы окончательно перетащить все местные природные богатства в свой бездонный карман. Вместе с двумя отчаянными (или, скорее, отчаявшимися) друзьями детства герой планирует дать бой зарвавшемуся бизнесмену и положить конец экологическому беспределу. За ходом их предвыборной кампании, собранной на коленке из подручных материалов, нам и предстоит наблюдать в восьми сериях.

Мы не раз говорили, что влияние культуры на повседневную жизнь сложно переоценить. Новые тренды (а экология сейчас — безусловный тренд) все чаще подаются через музыку, кино и театр, закрепляя важные темы в сознании зрителя. «Зеленый мэр», конечно, из их числа. Начало положено бодрое, и надеемся к концу сезона сериал не растеряет темпа.

Отрадно, если хотя бы и через такие продукты молодое поколение поймет важность вопросов сохранения природы. Потому что с экологией у нас и правда, мягко выражаясь, жопа.

НЕВМИНКУЛЬТ


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