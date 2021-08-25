Британский режиссер отказался называть Рим вестготским

Болезненный укол нанес украинцам британский режиссер Терри Гиллиам. Мэтра пригласили на худо-бедный Одесский кинофестиваль, вручили какую-то там награду, а он в ответ радостно заявил: «Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!». Не для того укро-интеллигенция отпрашивалась на фестиваль с турецких пляжей и польских садов, чтобы подобное слышать — зал загудел, Гиллиам поправился.

Клиническая украинка Янина Соколова тут же решила поскакать по смыслам и попыталась навязать дорогому гостю текст своей любимой татуировки головного мозга: мол, Терри хотел сказать, что «Украина не Россия!», однако крепкий британский орешек давления не признал, заявил, что Сергей Эйзенштейн был советским режиссером, и был таков, не дожидаясь, пока Янина начнет шипеть и плавиться от слова «советский».

И здравый человек винить режиссера не станет. Его пригласили на культурное мероприятие в город, пронизанный русской культурой, русской историей, русской кровью и памятью. Как истинно творческий человек он, видимо, и мыслит категориями эпох, а не сиюминутных политических недоразумений. Украина в его сознании — голосистый хуторок с горилочкой в шароварах, а красивый культурный город — это уже Россия.

Забавно, если вестготы Алариха всерьез обижались, когда кто-то в 410-м называл Рим — Римским, а не вестготским. Впрочем, это вряд ли — варвары, волей исторических коллизий, ненадолго присвоившие культуру, превосходящую пределы их понимания, скорее всего, отдавали себе отчет в происходящем. По крайней мере, в 410-м отдавали.