Бодрова-младшая дебютирует на «Кинотавре»

Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга, закончившая ГИТИС и играющая в «Мастерской Петра Фоменко», снялась в главной роли в картине «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Вместе с Валерием Степановым они сыграли молодую пару, сбежавшую в шалашовый рай — старый дом в глухом лесу. В доме они встречают пару постарше (Андрей Смоляков и Юлия Ауг) и благодаря эффекту отзеркаливания помогают друг другу разобраться в чувствах.

Премьера фильма состоится на «Кинотавре», мы волнуемся вместе с морем и Ольгой и надеемся, что после увиденного вдвойне захочется ждать еще один фильм с ее участием, уже снятый, но пока лишь ожидающий показа: мелодраму Анастасии Нечаевой «Велга».