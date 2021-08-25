{ 25 августа 2021 }

Бодрова-младшая дебютирует на «Кинотавре»

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Дочь Сергея Бодрова младшего Ольга

Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга, закончившая ГИТИС и играющая в «Мастерской Петра Фоменко», снялась в главной роли в картине «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Вместе с Валерием Степановым они сыграли молодую пару, сбежавшую в шалашовый рай — старый дом в глухом лесу. В доме они встречают пару постарше (Андрей Смоляков и Юлия Ауг) и благодаря эффекту отзеркаливания помогают друг другу разобраться в чувствах.

Премьера фильма состоится на «Кинотавре», мы волнуемся вместе с морем и Ольгой и надеемся, что после увиденного вдвойне захочется ждать еще один фильм с ее участием, уже снятый, но пока лишь ожидающий показа: мелодраму Анастасии Нечаевой «Велга».

НЕВМИНКУЛЬТ


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