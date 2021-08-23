Расскажите Трэвису про то, как вы боитесь летать

Несколько дней назад барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер впервые за 13 лет сел в самолёт. До этого он категорически отказывался от перелетов даже ради туров, а все из-за аэрофобии. Все началось с авиакатастрофы в 2008 году, когда из 6 человек на борту погибли четверо, включая двух близких друзей артиста. Трэвис и еще один его друг Адам Гольдштейн «отделались» серьезными травмами, ожогами более 60% тела и месяцами реанимации. Сам Трэвис пережил 27 операций и его психика очень долго восстанавливалась после катастрофы. Музыкант был готов свести счеты с жизнью и просил помочь ему в этом, обещая заплатить: «я мог позвонить кому-нибудь из моих друзей и предложить перевести на чей-нибудь счёт миллион долларов. Им стоило уносить телефон из моей комнаты».

Спустя долгие годы лечения тела и головы, Трэвис решился возобновить перелеты. По словам Баркера, он хотел преодолеть страх ради своих детей, а помогла ему в этом возлюбленная — Кортни Кардашьян.