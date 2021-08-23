Второй Бетховен

В Финляндии есть глухонемой рэпер, который выпускает пластинки на языке жестов.

Марко Вуорихеймо выступает под псевдонимом Signmark. Его подход к работе удивляет: альбомы рэпера выходят на CD и DVD, где артист «читает» каждый трек на языке жестов.

И это еще не главное достижение Signmark. Он стал первым глухонемым музыкантом, который подписал контракт с Warner Music.

Марко рассказывает, как родился новый жанр — музыка хип-хопа на языке жестов: «Сначала я начал переводить известные песни на язык жестов. На вечеринках и ночных клубах, в то время, как другие танцевали, я и мои друзья весело проводили время, подпевая песни. Вы можете представить себе, как люди смотрели на нас, когда мы были в центра танцпола! На одной из вечеринок мой друг спросил меня: почему вы только переводите тексты песен? Почему бы вам не попробовать написать ваши собственные тексты? Я понял, что его идею стоит обдумать».