Скандалы на оскаровских премиях — распространенное явление.

Думаю, что никто не будет возражать, что Марлон Брандо — один из главных актеров в истории кино. Он одним из первых в Голливуде стал играть по Станиславскому, сильно погружаясь в роль, каждая из которых при таком подходе обрастала множеством деталей.

Брандо был гением экрана и ворвался в Голливуд стремительно. И если его первый фильм «Мужчины» сегодня мало кто помнит, то со следующим, «Трамваем «Желание», он покорил уже весь мир. Его воплощение Стэнли Ковальски, взрывного и неотесанного продавца автозапчастей, вспенило актерский мир примерно так же, как выход «Гражданина Кейна» режиссерский. Игру Брандо называли революционной, и все ждали Оскара.

Но премию Брандо почему-то не получил. Вдвойне обиднее, что во всех остальных актерских номинациях выиграли артисты из «Трамвая «Желание».

Брандо, конечно, отыгрался и всего через несколько лет, когда получил статуэтку за еще одну великую роль в фильме «В порту». Но осадочек остался на всю жизнь.

Если вы не видели «Трамвай «Желание», то его можно посмотреть ради хотя бы одного Брандо.