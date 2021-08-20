{ 20 августа 2021 }

Как я встретил вашу папу

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Как я встретил вашу маму

«И помните, детки: это буду уже не я!», — говорят иногда в фильмах про зомби, когда понимают, что их укусили, и вскоре вместо живого человека явит свое кривое рыло уродливый зомби с еще знакомыми чертами лица.

Нечто подобное произошло сейчас в мире ТВ-шоу. Великолепный, глубокий, трогательный и смешной сериал «Как я встретил вашу маму», тянущий на роль энциклопедии взрослеющей молодежи, решил-таки вернуться на экраны в худшем виде из возможных.

Конкретно та история абсолютно закончена, но о версии под названием «Как я встретила вашего папу» говорили давно, и вот, наконец, кажется, созрели. По крайней мере, уже поделились новостями о кастинге, и сразу стало понятно, почему нужно уберечь себя от просмотра.

Дело даже не в грандиозной химии между всеми героями оригинала. И не в том, что для его авторов сериал стал делом, в которое они вложили всю душу. Проблема во времени за окном. Когда-нибудь эту безумную десятилетку, возможно, постараются стереть из культурной памяти как пору назойливого разгула меньшинств и диктатуры толерантности. Ну, как елейную к фюреру немецкую литературу времен торжества в стране фашизма. Ложась под повестку сегодняшнего дня, нужно помнить, что можешь оказаться омерзителен для каждого из дней будущего. И почему-то кажется, что с сериалом КЯВВП — об этом не вспомнят.

Состав уже вызывает усталую тошноту нарочитой инклюзивностью: так, негр есть, индус и латинос тоже, еще гавайца бы, а лучше гавайку, которая будет всех дубасить и, в отличие от Робин, не ощущать себя слабой. И можно не сомневаться, что каждую серию набьют повесточкой по самые уши. Даже в оригинале подбешивал назойливый негрогей, но теперь он окончательно уверился в себе как в венце природы, и наблюдать за торжеством его ценностей, затирая этим теплые воспоминания о Теде, Робин, Лили-Маршале и даже Барни (натурально косившим под натурала) — желания нет никакого.

Гоните ностальгию и поберегите себя от попыток на ней паразитировать. Это уже не имеет ничего общего с нашим любимым сериалом, так что расчехлите пульт и пристрелите этого липкого зомби, пока он не сожрал вашу светлую память о самом разговорчивом романтике на свете.

НЕВМИНКУЛЬТ


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